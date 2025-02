Den femte august 1963 erobret Craig Breedlove rekorden for raskeste landbaserte kjøretøy på Bonneville Salt Flats, med Spirit of America. Bilen hadde bare tre hjul, og FIA klassifiserte den derfor som en motorsykkel. Men med en snitthastighet på 407 miles per hour, tilsvarende 655 km/t, ble Breedlove verdens raskeste og rekorden var tilbake på amerikanske hender.

965 km/t

For å få nok effekt kjøpte Breedlove en brukt General Electric J47 jetmotor, hentet fra et F-86 jagerfly av samme type som det norske flyvåpenet benyttet i en periode. Etter hvert økte han rekorden til 500, og så 600 miles per hour, eller 965 km/t.

IKKE LIKE RASK: Ford Mustang GTD Spirit of America går ikke like raskt som den opprinnelige Spirit of America, men 325 km/t bør holde for de fleste. Foto: Ford

Kampen om å være raskest sammenfalt med en av de mest optimistisk tidsperiodene til USA, og da Ford introduserte Mustang i 1964, solgte de 22.000 eksemplarer den første dagen.

Les også Helge (65) sikret seg drømmebilen: – Fant den hos en nyskilt pilot som trengte penger Det var ikke bare Ferrari som lanserte en GTO tidlig på 1960-tallet. Pontiac bar også GTO-forkortelsen med stil, noe Helge Wettres 1968-modell beviser.

Selger flere med batteri

Vi lever i interessante tider, og fasiten for 2024 viser at Ford til sammen solgte 44.003 Mustang med bensinmotor, og 51.745 elektriske Mustang Mach-E.

KUN TO SETER: Ford Mustang GTD Spirit of America har kun to seter. Baksetene er sløyfet for å spare vekt, og gi fri sikt til vinduet der fjæringen står og jobber. Foto: Ford

Heftige elektriske ytelser blir stadig mer tilgjengelige, blant annet i form av Porsche Taycan Turbo GT Weissach, men sportsbiler handler ikke bare om tall og statistikk. Forbrenning skaper i noen situasjoner følelser på et spekter der kilowatt knapt gir utslag.

Les også Test av Porsches råeste: Her overgår de Bugatti Porsche Taycan Turbo GT Weissach akselererer hurtigere enn Bugatti Chiron fra 0-100 km/t, men mister noe vesentlig.

Forskjell på bål og panelovn

Gleden av å sitte foran peisen på hytta en kald vinterdag kan for eksempel ikke sammenlignes med å sitte foran en kraftig panelovn, selv om den blir raskere varm.

IKKE ELEKTRISK: Ford Mustang GTD Spirit of America er omtrent så langt unna en elbil du kommer i dagens marked. De to digre eksosrørene av titan slipper ut bulderet fra V8-eren på 5,2 liter. Foto: Ford

Det er noe med den sprakende lyden, duften av bål, og flammenes bevegelser som nesten gjør ilden levende. Sportsbiler engasjerer på samme måte, når knatrende eksos brøler høyere jo hardere du tråkker på gassen, og vibrasjonene fra motoren forplanter seg gjennom kroppen.

Rødt, hvitt og blått

Selv om Ford nå selger flere elektriske Mustanger enn bensindrevne, har de valgt å hedre Breedlove med en spesialutgave av råtassen Ford Mustang GTD kalt Spirit of America.

IKKE STARS, MEN STRIPES: Ford Mustang GTD Spirit of America er pyntet med fargene i det amerikanske flagget, og fartsstripene hedrer den originale logoen som prydet første generasjon Mustang. Foto: Ford

Den kunne knapt vært mer preget av amerikansk patriotisme om den spilte «Star Spangled Banner» på eksosrørene når du starter den. Hovedfargen heter «Performance White», og med rød og blå fartsstripe er fargene i det amerikanske flagget på plass.

Fargene er låst

Snedig nok henter stripene også opp designen på den opprinnelig logoen som prydet Ford Mustang da den ble lansert i 1964. Kundene kan velge å la speilene være kledd i synlig karbonfiber, eller lakkert røde som på bildene, men ellers er fargene låst.

LÅST: Fargene på Ford Mustang GTD Spirit of America er i utgangspunktet låst, men du kan velge sidespeil i karbonfiber, i stedet for rød lakk. Foto: Ford

Felgene er av magnesium, og de er kledd med noen skikkelige brede gummistøvler. Foran er dimensjonen 325/30 ZR 20, mens det øker til 345/30 ZR20 bak.

Les også Splitter ny, men her mangler det noe viktig Ford Capri henter navnet fra bensinmotorens storhetstid, og plattformen fra Volkswagen. Mye er velkjent, mye er bra, men noe viktig mangler.

Buldrende godlyd

Panseret av karbonfiber har et par digre åpninger midt på, for å slippe ut varmen fra motoren. Det er en 5,2 liters V8-er med kompressor, som ifølge produsenten yter 815 hk og 900 Nm. Toppfarten skal være 202 miles per hour, tilsvarende 325 km/t.

MULTIMATIC: Ford Mustang GTD Spirit of America har fjæring og hjuloppheng fra Multimatic, som bidrar til å presse ned rundetidene. Foto: Ford

Det er ikke like raskt som det Breedlove kjørte i sin tid, men han benyttet som nevn en jetmotor. Du vil allikevel kunne kjenne litt på hvordan det må ha vært å suse bortover en ørken av salt, når kompressoren hviner og eksosanlegget av titan fyller ørene med buldrende godlyd.

Hindrer løft

De store åpningene på forskjermene slipper ut luft fra hjulbuene, for å hindre at fronten løfter seg. Og på undersiden av bilen er det montert forskjellige klaffer som åpner og lukker seg for å skape mest mulig marktrykk.

HVIS NOEN VAR I TVIL: Ford Mustang GTD Spirit of America har modellbetegnelsen skrevet bakpå spoileren, i tilfelle noen var i tvil. Diskret er denne bilen ikke. Foto: Ford

Den digre spoileren bakpå bidrar også til å holde Spirit of America på bakken. Den er prydet med «Mustang» i store bokstaver, i tilfelle noen skulle være i tvil om hva som nettopp blåste forbi.

Indre vindu

I fjor ble Ford Mustang GTD den første serieproduserte amerikanske bilen som rundet Nordsløyfa på under syv minutter, med en rundetid på 6.57.6. Det var nok mye takket være fjæring og hjuloppheng fra Multimatic.

LUFTING: Ford Mustang GTD Spirit of America har digre åpninger i forskjermene som slipper ut luft, slik at det ikke bygges opp trykk inni hjulbuene. Foto: Ford

Ford Mustang GTD Spirit of America har ikke noen bakseter, og heller ikke noe bagasjerom. Det er fordi fjæringen bruker opp plassen der du kanskje kunne tenkt deg å sette noen handleposer. Men du får et vindu inni bilen, der du kan se hvordan den avanserte fjæringen jobber, så det er da alltids noe.

Les også Fords nye elbil: Lang rekkevidde og lav pris Ford åpner nå for bestilling av sin nye elbil Explorer, og med lang rekkevidde og beskjeden pris kan den friste mange.

Like eksklusiv som Ferrari

Historien om hvordan Ford bestemte seg for å slå Ferrari på Le Mans kan strømmes via forskjellige tjenester, og Ford har nok en gang bestemt seg for at deres villhest er like eksklusiv som slektningen fra Maranello.

KUN FÅ UTVALGTE: Det vil kun bli noen få utvalgte som får anledning til å kjøpe Ford Mustang GTD Spirit of America, siden Ford har adoptert samme strategi som Ferrari og velger ut kundene selv. Foto: Ford

Det er kun spesielt inviterte som har fått lov å bestille et eksemplar av Ford Mustang GTD Spirit of America. Uten den ekstra dosen med patriotiske effekter koster den 325.000 dollar, ca. 3,7 millioner kroner før avgifter. Det er ingen grunn til å tro at en spesialmodell av en allerede begrenset utgave blir noe rimeligere, snarere tvert imot.