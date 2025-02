Seinfelds Porsche-salg: Bud på 280 mill. – endte i fiasko

Porsche hadde jobbet mye med vektreduksjon og aerodynamikken på 917. Noe som gjorde den til et fryktet våpen, ikke bare for konkurrentene, men også for førerne. Bilen var innblandet i flere ulykker i høye hastigheter, og blant førerne ble den kjent som «mer enn en håndfull».

LEGENDEN: Richard Attwood vant Le Mans 1970 sammen med Hans Herrmann i 917, og han er også tidligere eier av Seinfeld-bilen. FOTO: IVAR ENGERUD

I 1970 kom seieren Ferdinand Piëch lengtet etter på Le Mans, i en 917K kjørt av Hans Herrmann og Richard Attwood. Modellens legendestatus var sikret for alltid.

Chassis 917-022

Til sammen ble det bygd (og ombygd/oppgradert) et dusin biler til 917K-spsifikasjoner i 1970/71, og Jerry Seinfelds eksemplar 917-022 var en av bilene som ble bygd for homologeringen av 917 i 1969.

Den ble oppgradert til 917K til 1970-sesongen, men i stedet for å bli sendt i krigen ble den solgt til Steve McQueens Solar Production for å få en sentral rolle i Le Mans-filmen, lakkert i Gulf-farger.

Etter at alle scenene der var skutt, ble den solgt Reinhold Joest, som brukte den i 1971-sesomngen med Willi Kauhsen som co-driver. Fjerdeplass i Spa 1000km ble beste resultat. Brian Redman overtok i 1975, før Le Mans-vinneren Richard Attwood kjøpte den noe år senere.

TIDLIGERE EIER: Racerføreren Brian Redman var på plass for å se sin gamle 917K få ny eier, men måtte skuffet se at det ikke ble noe salg. FOTO: MECUM

Jerry Seinfeld har hatt den i sin imponerende Porsche-samling siden 2002, og han kjøpte den for langt mindre enn en tiendel av budet på 25 millioner dollar denne kvelden.

Forgjeves

Forgjeves prøver Mecums auksjonarius å få noen til å melde enda høyere innsats. Forgjeves. Det finnes ingen i hele verden som er villige til å høyne budet denne kvelden, selv om han sliter i nærmere fem minutter til.

«Come on, Jerry, are you gonna sell this thing or not?», ropes det fra salen samtidig som det er spredt buing.

«Don’t blame me. The bid goes on…» sier auksjonarius rolig mens bilen rulles ut av podiet med Steve McQueens barnebarn og tidligere eier, racerfører Brian Redman blant tilskuerne.

Hva budet skulle være for at Jerry Seinfeld skulle akseptere vites ikke, for Mecum opererer ikke med offisielle estimater. Og man vet ikke om budene var ekte eller falske, for auksjonshuset selv har lov til å by mot en byder så lenge man er under reserven.

EN EIER SIDEN 1973: Briten Mark Finburgh (i midten bak bilen) har hatt sin 917K (917-034) siden 1973 – også det en bil fra Le Mans-filmen. FOTO: IVAR ENGERUD

Auksjonen går sin gang videre, men lufta har gått ut av ballongen. Hva skjedde? Godtok ikke Seinfeld budet? Skulle han i det hele tatt selge bilen? Var det hele bare et show for å bygge hypen rundt hele auksjonen?

Mange spørsmål

Reaksjonene lot ikke vente på seg i sosiale medier. «Tell Jerry Sienfeld that it wasn't a Cool Joke on that 917K», «Was one of Jerry's worst Jokes playing the Auction Buyers and Fans», «Jerry Seinfeld was greedy» var bare noen av de umiddelbare kommentarene.

EKSPERTEN: Bruce Canepa i Scotts Valley, California er USAs fremste ekspert på Porsche 917-modellene. FOTO: IVAR ENGERUD

Også Amerikas fremst Porsche 917-ekspert, Bruce Canepa (han har fem stykker selv), var overrasket over at den ikke ble solgt da budet ble så høyt. På forhånd hadde han antydet at prisen for en kjøper kunne bli opp mot 25 millioner dollar. Med salær hadde byderen måttet ut med over 27,5 millioner dollar.

UTROLIG SAMLING: Bruce Canepa har nok verdens beste private Porsche 917-samling, med en håndfull eksemplarer av ulike versjoner, også 917K i Gulf-dekor. FOTO: CANEPA

Canepa peker på at Steve McQueen-magien som var der for 15-20 år siden nå har gått mer ut av markedet med yngre kjøpere. De har ikke en like sterk heltestatus på ham, og dermed er færre villige til å betale store beløp over vanlig markedspris for et objekt eid av McQueen.

Ikke vet vi hva som skjedde i kulissene denne kvelden, men at det finnes noen andre kjøpere på det åpne markedet som er villige til å gå enda høyere tviler vi på. Dette var et salg «hele verden» visste om etter måneders hyping. Markedsprisen er satt – rundt 25 millioner dollar.