Ferrari, Ferrari og Ferrari. Slik ser podiumet ut på en ny oversikt over samlerbilene som har steget mest i verdi siden 2020, sammenfattet av det amerikanske luksusmagasinet Robb Report.

Markedet for samleverdige high-end biler som koster mer enn 100.000 dollar, så en vesentlig vekst i verdi gjennom de første årene av dette tiåret. Dette til tross for at markedet har roet seg mer nå, poengterer luksusmagasinet.

Helt spesifikt har Robb Report spurt det store amerikanske forsikringsselskapet Hagerty om å sjekke tallene for hvilke bilmodeller i denne kategorien som har steget mest i verdi siden 2020 og frem til i dag. Det har de gjort ved å bruke tall fra auksjoner og offentlige salg, samt data fra forsikringsvirksomheten. Her er topp fem fra deres liste:

Tre på topp

Først ut er Ferrari F355. Det er denne italienske to-seters sportsbilen som topper Robb Report og Hagertys liste. F355 har steget med 142 prosent, fra 111.700 dollar i 2020 til 270.700 dollar nå. Modellen ble produsert på 90-tallet og var utstyrt med en 3,5-liter V8 som produserte 375 hestekrefter. Ifølge Robb Report har F355 tidligere vært noe oversett av samlere, men opplever nå i stigende popularitet, noe som kan forklare mye av verdiøkningen.

Fra øverst venstre: Lexus LFA, Ferrari F40, Ferrari 328 og Lamborghini Miura. Foto: AP/Itsuo Inouye/NTB, AFP/Francois Guillot/NTB, Ferrari og Reuters/Arnd Wiegmann/NTB / Kollasj: Kapital

Les også Her er de mest populære luksusbilene i Norge Nordmenn flest klamrer seg til Tesla, Toyota og Volkswagen, men luksusmerker og millionbiler er ikke parkert.

En god nummer to er Ferrari 328, også en to-seters sportsbil, men noe eldre (produsert mellom 1985 og 1989). 328 er opp 124 prosent til en nåværende verdi anslått rundt 241.000 dollar.

Så til nummer tre, atter en Ferrari. Denne gangen den velkjente F40 (produsert mellom 1987 og 1992) som er opp 116 prosent i verdi de siste fem årene. F40 er en ikonisk og svært ettertraktet Ferrari, med verdi rundt 3,5 millioner dollar.

Les også Scorer dårligst av alle: Eierne gir blaffen Både Rivian og Tesla scorer dårlig på pålitelighet i en ny, stor undersøkelse. Men begge de to elbilmerkene elskes av eierne.

Lamborghini Miura og Lexus LFA

Den første ikke-Ferrarien på listen er Lamborghini Miura, også denne en velkjent, italiensk klassiker. Sportsbilen med 380 hestekrefter ble designet av Marcello Gandini, og solgt på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Miura er opp 113 prosent i verdi siden 2020, til 3 millioner dollar, anslår Hagerty.

Nummer fem: Lexus LFA, en japansk superbil produsert mellom 2010 og 2012, i totalt 500 eksemplarer, har økt fra en verdi på 685.000 dollar i 2020 til nærmere 1,5 millioner dollar i dag. Med andre ord opp hele 112 prosent, ifølge listen fra Hagerty gjengitt av Robb Report.