Heller ikke BMW M3, som definitivt begynte å få solid fotfeste på 2000-tallet, dukket opp som stasjonsvogn, eller Touring, som BMW kaller det.

I 2008 lanserte riktignok BMW den V10-motoriserte M5 (E61) Touring, men noe stort volum ble det aldri og vi må faktisk spole frem til nyere tid for å finne lillebror M3 som stasjonsvogn.

ALCANTARA: Rattet er kledd i alcantara og bøttestolene i karbonfiber er standardutstyr på M3 CS.

Da BMW lanserte denne viste de også (E46) M3 Touring-konseptet fra 2000-tallet som aldri nådde produksjon, mest av alt for å vise at de i det minste var inne på tanken da også.

Vill pris

Dagens BMW M3 Touring ble raskt en populær bil i Norge. Det er selvfølgelig ikke voldsomme salgstall å vise til i dette elbillandet, men 71 registrerte biler er solid. Startprisen i 2022 på rett i underkant av 1,5 millioner kroner hjalp nok på, men nå som den heftigere CS-versjonen er her, må du virkelig ha dype lommer for å kunne legge inn en bestilling.

FORTSATT PRAKTISK: Bagasjerommet sluker 500 liter.

BMW vil ha hele 2.439.000 kroner for den nye bilen, men så er det ikke bare motoreffekten tyskerne har gjort noe med.

På utsiden

Foran ser du det BMW kaller en «avskallet, rammeløs M-nyregrill». På den øverste av de to horisontale grillribbenene finner du den svarte modellbetegnelsen som er rammet inn av en rød konturlinje. Denne går igjen på modellbetegnelsen foran og bak, og som en tydelig motorsportreferanse lyser LED-frontlyktene med det karakteristiske gule lyset kjent fra GT-racingbiler.

KJAPP: Fra 0 til 100 km/t skal gå unna på 3,5 sekunder.

Taket er ikke av karbonfiber, men er i det minste lakkert sort med en rød kant rundt takspoileren. Selv om BMW tar seg svært godt betalt for CS Touring, er ikke karbonkeramiske bremser standardutstyr, men de fås om du punger ut ekstra, og da kan du velge mellom rød eller matt gull lakk.

Matchende felger er naturligvis tilgjengelig og banedekk er standardutstyr. Mindre baneorienterte dekk fås uten ekstra kostnad, men såkalte «Ultra-track-dekk» for enda mer ekstrem banekjøring kan også bestilles.

PASSASJERUTSIKT: Bøttesetene i blankpolert karbonfiber gir et sportslig preg innvendig.

Av lakkfarger kan det blant annet velges mellom «British Racing Green», «Laguna Seca Blue», «Frozen Solid White» eller «Sapphire Black metallic».

Mektig ytelse

Med motoreffekten økt fra 530 hestekrefter i en vanlig M3 Touring Competition, til 550 hestekrefter i CS Touring, er det ingen tvil om at denne bilen er kjapp. Fra 0 til 100 km/t skal gå unna på 3,5 sekunder og fra 0 til 200 km/t nås på 11,7 sekunder. Toppfarten er elektronisk begrenset til 300 kilometer i timen.

AVANSERT: Motoren har en sylindertopp med 3D-printent kjerne. På CS-utgaven er kjølesystem og oljetilførsel designet for utstrakt, hard banebruk.

Som på en vanlig M3 stasjonsvogn har også CS firehjulsdrift som kan skrus av etter ønske, slik at kraften kun sendes til bakhjulene.

Dreiemomentet på 650 Nm utvikles mellom 2.750 og 5.950 omdreininger, mens maksimal effekt ligger på 6.250 omdreininger. Imidlertid ligger ikke turtallsperren her, men snarere på 7.200 omdreininger. BMW lover blant annet nye motorfester som gir bedre respons fra motoren og girkassen.

SYNLIG: Eksponert karbonfiber hinter til at dette ikke er noen vanlig BMW.

Som på forrige generasjon M5 CS er det også her gjort endringer på understellet, for å gjøre stasjonsvognen mer sportslig. Også stabilitetsprogrammet er kalibrert for heftig banekjøring, hevder BMW.

I det mer praktiske hjørnet kan det alltids nevnes at bagasjeromsvolumet fortsatt måler 500 liter med baksetene i oppreist stilling, men slår du dem ned øker volumet til 1.510 liter.

Heller RS 6?

Beveger du deg inn finner du de samme elementene som på M3 CS sedan, der armlenet på midtkonsollen er fjernet. Det er et sportslig interiør med utstrakt bruk av karbonfiber, noe du også forventer av en bil med såpass høy startpris. Blant annet er de svært sportslige bøttesetene av karbonfiber standardutstyr.

BORTE VEKK: Armlenet i midten er fjernet, som på CS sedan og M4 CS.

I Finansavisens Mil etter mil – en podcast om bil diskuteres det blant annet om ikke den V8-motoriserte Audi RS 6 Performance like gjerne kan være et spennende alternativ, selv om det naturligvis er en større bil. Denne digre stasjonsvognen ligger fortsatt i prislistene og starter på 2.032.400 kroner, da med en 4,0-liters twin-turbo V8 på hele 630 hestekrefter.

BMW M3 CS Touring hevdes på sin side å skulle produseres i et begrenset antall, men hvor få biler det faktisk er snakk om, nevner ikke BMW. Det vises imidlertid til at bilen skal produseres på fabrikken i München og kan bestilles nå. Forventet levering er i løpet av første halvår.