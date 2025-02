Kortversjon Rolls-Royce har lansert Black Badge Spectre, den kraftigste elbilen fra selskapet med 659 hestekrefter, og en rekkevidde mellom 493 og 530 km per lading.

Bilen har 'Infinity Mode' og 'Spirited Drive', som gir føreren full kraft og økt kjøreopplevelse, og kombinerer luksus med avansert teknologi.

Spectres toppfart er begrenset til 250 km/t, og den akselererer fra 0 til 100 km/t på 4,3 sekunder, med en batterikapasitet på 102 kWh.

Prisen starter på 382.500 euro, som med norske avgifter blir nærmere 5,5 millioner kroner, men kundetilpasninger kan øke den til 5,7 millioner.

Black Badge Spectre er designet med luksuriøs finish og muligheter for personlige tilpasninger, og leveres i Norge fra andre kvartal, med lang ventetid for nye bestillinger. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Rekkevidden beror på kjøremønster og antall kuldegrader ute, men ifølge Rolls-Royce skal nye Black Badge Spectre klare å tilbakelegge mellom 493 og 530 kilometer pr. oppladning. Snittforbruket er mellom 23,8 og 22,2 kWh pr. mil.

BEHAGELIG MANGE: Rolls-Royce sverger til knapper og brytere for de vanligste fuksjonene, og slik er det også i nye Black Badge Spectre. Foto: Rolls-Royce Motor Cars/Benedict Campbell

Rolls-Royce er kjent for å gjøre det enkelt. I motsetning til eksempelvis Bentley, Aston Martin og Ferrari er det ikke et mylder av kjøreprogram, demper-innstillinger, antiskrens og ESP å tenke på. Tidligere har man bare trengt å hoppe elegant inn i bilen, ta på seg sikkerhetsbeltet og velge «D» for «drive», før man satte av gårde. Med nye Black Badge Spectre, har drivverket fått et par løsninger som kan løfte kjøregleden ombord.

To nye kjøremodi

Med en egen «Infinity Mode»-knapp på rattet, en slags luksuriøs versjon av Porsches «push-to-pass»-knapp, aktiveres samtlige 485 kW med rå strømkraft. Det tilsvarer 659 hestekrefter.

«PRIDE» PARADE: Der andre biler gløder rødt for å vise ekstra gasspådrag, bugner det av blomstrende farger i instrumentene til Black Badge Spectre. Foto: Rolls-Royce Motor Cars/Benedict Campbell

Gassresponsen blir mer direkte og instrumentene får en livlig og multifarget glød. Det er nesten som om Rolls-Royce har kikket opp på det Jaguar holder på med, og ønsker å komme Gaydon i forkjøpet. Nå må det sies at Black Badge har lenge vært tilgjengelig med livlige farger, gjerne i kombinasjon med de dyreste materialene på markedet, men det er paralleller her. De digitale instrumentene på sort bakgrunn har nå fått «innfatninger» farget rosa, blått og lilla, mens regnbuens prakt vises når man klemmer til og akselererer med høyrefoten.