Ny Ford-Ferrari-krig?

Bakteppet for beslutningen om å gå «all in» på Le Mans denne gang er ikke like konfronterende som mot midten av 1960-tallet da Ferrari hadde avslått Henry Fors IIs tilbud om å kjøpe hele Ferrari.

Det er mulig beundringen for Ferrari fortsatt er like stor som den gang, men oss bekjent er det ingen planer om å overta selskapet. Men både dagens styreformann, Bill Ford, og den operative sjefen Jim Farley er racingentusiaster langt inn i hjertet, og Ford har en historie innen motorsport siden starten.

FORD-STØTTE: En Le Mans-satsing hadde vært uaktuelt uten styreformann Bill Fords entusiastiske velsignelse. FOTO: IVAR ENGERUD

In it to win it

«Når vi kjører racing, kjører vi for vinne. Og det er ingen bane eller noe race som betyr mer for vår historie enn Le Mans», sier Bill Ford og trekker frem hvordan Ford nedkjempet Ferrari akkurat der fra 1966 til 1969 og hvor de kom tilbake og vant GT-klassen i 2016.

«Jeg er henrykt over å kunngjøre at vi drar tilbake til Le Mans for å konkurrere på det høyeste nivået i sportsvognracing»

RACINGENTUSIAST: Ford har ikke hatt en mer racingdedikert toppsjef enn Jim Farley i moderne tid. FOTO: IVAR ENGERUD

Ny relevans

Og etter å ha vært ute av konkurransen om totalseieren siden 1960-tallet kom Ferrari tilbak og vant i 2023, for første gang siden 1965. De gjentok bedriften i fjor.

Etter både innførte og varslede regelendringer har Le Mans fått større relevans for flere produsenter. Hvis ingen produsenter dropper ut før 2027, ser det ut til at de også får konkurranse fra Toyota, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Lamborghini, Genesis og Alpine i toppklassen. Det er lenge siden Le Mans har hatt en slik lineup i toppen.

SUKSESS: Dennis Olsen var med å bli nummer tre i GT3-klassen med Ford Mustang på Le Mans i fjor, og kanskje venter enda større oppgaver fremover. FOTO: FORD

Dennis Olsen på laget?

Detaljer om selve racebilen er fortsatt en hemmelighet, uten noen informasjon, bilder eller skisser. Og hvilke tre førere som skal bemanne den bilen de sender i krigen for å vinne er heller ikke bestemt.

Men det er mye som tyder på at tyskeren Dirk Müller er selvskreven hvis han opprettholder nivået sitt. Han var med å vinner GT-klassen i 2016 og har kjørt den nye Mustang GTD, blant annet med rekordrunden på Nürburgring.

Men i samme åndedrag nevner amerikanske bilmedier også Dennis Olsen, Christopher Mies og Frédéric Vervisch som noen av de mest aktuelle navnene. En norsk totalvinner på Le Mans – det hadde vært noe!