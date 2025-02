Med knappe to måneder til gigantmessen Watches and Wonders, er det stille før stormen i klokkeverden. Når messehallene åpnes 1. april i Genève vil også Tudor være blant de som avduker helt nye klokker, med en relansering av kronografen «Big Block» som det kanskje heteste tipset på ryktebørsen.

VELKJENT: En ny tallskive, men i en innpakning vi har sett før. Foto: Tudor

I den eksisterende kolleksjonen finner vi imidlertid Black Bay Chrono. Stålutgaven var lenge kun tilgjengelig med enten sort eller hvit tallskive, men det siste året har Tudor dratt opp både en mørkeblå- og rosaskivet variant fra flosshatten. Nå gjør nok en utgave sin entré – hvor fargen på tallskiven hinter om både ferie, paraplydrinker og tropisk klima.

Flamingo

Tudor selv har døpt den sommerlige grønnblå fargen «Flamingo Blue», mens kritikerne har tatt til orde for at selskapet forsøker seg på en lovlig sen ankomst til festen (og hypen) rundt klokker med Tiffany-blå tallskive. Uansett er det vanskelig å kritisere klokkens lekne karakter, som sammen med den rosa nå utgjør en tropisk duo.

KRONOGRAF: Black Bay Chrono er blant Tudors mest populære modeller. Foto: Tudor

Utover nytt ansikt er det heller ingenting som er endret. Det betyr en 41 millimeter stor urkasse som er vanntett til 200 meter og hvor det buede safirglasset både sikrer mot riper og gir en smak av vintage. En femleddet lenke trekker også modellen et halvt knepp mot det mer pyntede, selv om modellserien først og fremst er sporty av karakter.

En siste dans?

Noen peker imidlertid på at fargeleken kan være «en siste dans» for den 2017-lanserte kolleksjonen. Det begrunnes først og fremst med urverket på innsiden, som er en lett modifisert og COSC-sertifisert utgave av Breitlings B01. Det er definitivt ikke et dårlig valg, men allerede i 2023 presenterte Tudor et egenutviklet kronografurverk.

SOMMER: Med vanntetthet til 200 meter er det lett å tenke sommerklokke. Foto: Tudor

Det skjedde i forbindelse med veldedighetsauksjonen «Onlywatch», hvor nettopp en unik Oyster Prince Big Block i helgull var ment å skulle auksjoneres bort. Rot i regnskapet til organisasjonen bak auksjonen gjorde imidlertid at Tudor trakk klokken fra salg, og siden har ikke urverket vært å se i noen lanserte modeller. Slikt gir god grobunn for spekulasjon.

Eksklusiv

Klokken tar plass, sammen med blant annet den rosa utgaven, i en ny kategori som Tudor har gitt navnet «Daring Watches». Beskrivelsen er klokker som bryter med normen og som vil produseres i et begrenset antall, uten at det er videre spesifisert.

Norsk pris er 64.100 kroner og tilgjengeligheten er enda i det flamingo-blå.