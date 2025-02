Luksusklokker er, for de aller fleste, synonymt med armbåndsur fra merker som Rolex, Audemars Piguet eller Patek Philippe. For de virkelig kresne kjennerne rettes imidlertid oppmerksomheten mot mindre aktører, hvor navnet på tallskiven ofte samsvarer med urmakeren bak.

KLASSISK: Stilformen er erketradisjonell, både for kasse, tallskive og visere. Foto: Daniel Roth

Opprinnelig var også stjerneurmakeren Daniel Roth mannen bak det 1989-etablerte merket med samme navn, før økonomiske tumulter sendte eierskapet på en lite vellykket runddans. Nå er merket tilbake for fullt – og under vingene til LVMH seiler det opp som klokkeluksus i særklasse.

Nye kluter

Etter flere års dvale ga 2023 oss den første lanseringen under merkenavnet Daniel Roth på lang tid, da modellen Tourbillon Souscription skapte positiv furore. Klokken var et tydelig nikk til den opprinnelige ref. C187 fra 1989, og tro mot både designet og kvaliteten Roth leverte mens selskapet var under egne vinger.

GUILLOCHÉ: Et nydelig Clous de Paris-mønster pryder tallskiven. Foto: Daniel Roth

Roth selv er imidlertid ikke formelt med på den nye reisen, for bak merket står nå Louis Vuitton-eide La Fabrique du Temps, hvor grunnleggerne Michel Navas og Enrico Barbasini fortsatt står med stødige hender på roret. Roths design og visjon, sterkt inspirert av hans tid hos Breguet, ivaretas imidlertid til det fulle.

Eleganse

Nylig avduket Daniel Roth sin helt ferske Extra Plat Souscription. En klokke som deler mye av sitt design med fjorårets tourbillon, men hvor alt unødig teknisk fiksfakseri er fjernet til fordel for ren eleganse.

DRESSKLOKKE: Daniel Roth Extra Plat Souscription er en klokke for penere anledninger. Foto: Daniel Roth

Urkassen byr på den velkjente doble ellipse-formen og er produsert i gull, som tross de beskjedne målene på 33,5 x 38,6 millimeter gir en flott tilstedeværelse rundt håndleddet. Det skyldes ikke minst den nydelige tallskiven i samme materiale, som byr på Clous de Paris-mønstret (og håndlaget) guilloché i kombinasjon med blånerte visere og klassiske romertall.

Ypperste luksus

Urverket DR002 er også produsert under fabrikkens tak, og byr på en kvalitet og finisj helt mot toppen av skalaen. At man har valgt å skjule det under et lukket baklokk kan derfor virke uforståelig, men er i tråd både med den originale inspirasjonskilden fra 90-tallet og merkets filosofi om luksus forbeholdt kjennere.

MEKANIKK: Urverket lyder navnet DR002 og er av det vakre slaget. Foto: Daniel Roth

Med kun 20 eksemplarer tilgjengelig og en pris på 570.000 kroner (pluss skatter og avgifter) blir Extra Plat Souscription en parallell til bilverdenens Rolls Royce La Rose Noire. Det betyr tradisjonell og sjelden luksus av ypperste slag, som hvisker fremfor å rope. Vit dog at en ikke-limitert utgave ryktes å være på trappene.