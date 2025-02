Kortversjon Tesla Model Y Long Range AWD facelift lanseres i Norge nå, med priser på rimeligere utgaver også. Den nye versjonen med firehjulsdrift starter på 535.813 kroner og har en rekkevidde på 586 kilometer.

Spesialutgaven, Launch Series, koster 610.000 kroner, men de populære modellene Long Range Firehjulsdrift og Bakhjulsdrift er tilgjengelige for lavere priser.

Levering av de nye modellene, inkludert en modell med bakhjulsdrift som koster 476.996 kroner, begynner i mars. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

«Har du litt fet lommebok kan du snart få den levert», skrev Finansavisen i slutten av januar om oppdaterte Tesla Model Y. Da var bilen på norgesbesøk og det ble snakket om levering i mars i år.

Det var imidlertid den såkalte Launch Series-spesialutgaven som ble trukket frem, en bil som åpenbart var ment å lokke utålmodige kjøpere med høyere betalingsvillighet.

Den spesielle utgaven kommer med litt småtteri (lys på bakken når du åpent døren, noen ekstra logoer og mer standardutstyr), men prisen er på forholdsvis heftige 610.000 kroner.

STARTPRIS: Tesla Model Y Long Range med firehjulsdrift starter på rett i underkant av 536.000 kroner. Foto: Håkon Sæbø

Rimeligere modeller på vei

Nå som norsk presse har satt seg bak rattet for å teste nye Model Y facelift (se video), slippes også nyheten om at motorvarianten som så langt har stått for godt over 70 prosent av salget i Norge, også er på vei. Det er snakk om Model Y Long Range Firehjulsdrift, som står for 48.400 av de 66.000 registrerte Model Y-ene i Norge.

Utgående Model Y Long Range Firehjulsdrift hadde en startpris på 482.631 kroner med 533 kilometers rekkevidde og 19-tommers hjul. Den nye Model Y Long Range firehjulsdrift koster fra 535.813 kroner, altså 53.182 kroner mer enn tidligere.

Det er likevel nærmere 74.000 kroner mindre enn spesialmodellen Launch Series som ble priset i januar. Nye Model Y Long Range firehjulsdrift har en rekkevidde på 586 kilometer med 19-tommers felger.

Nå viser det seg at levering av begge de nye modellene starter i mars – ikke bare nevnte Launch Series-utgave.

Tesla Model Y Modell Model Y Bakhjulsdrift Model Y Long Range Bakhjulsdrift Model Y Long Range Firehjulsdrift Pris 476.996 kroner 501.660 kroner 535.813 kroner Lengde 4.790 millimeter 4.790 millimeter 4.790 millimeter Bredde ink speil 2.129 millimeter 2.129 millimeter 2.129 millimeter Bakkeklaring 167 millimeter 167 millimeter 167 millimeter 0 til 100 km/t 5,9 sek. 5,6 sek. 4,8 sek. Rekkevidde 500 kilometer 622 kilometer 586 kilometer (568 med 20-tommers hjul) Topphastighet 201 km/t 201 km/t 201 km/t Ladeeffekt 175 kW 250 kW 250 kW Vekt 1.928 kg 1.901 kg 1.997 kg Lydanlegg 9 høyttalere 9 høyttalere 16 høyttalere Tilhengervekt 1.600 kg 1.600 kg 1.600 kg



Startpris under 500.000 kroner

I tillegg til varianten de fleste nordmenn foretrekker, presenterer Tesla en Model Y innstegsmodell med 476.996 kroner. Denne har bakhjulsdrift og rekkevidde på 500 kilometer. For 501.660 kroner får du den samme bilen, bare med bedre rekkevidde, ytelser og hurtiglading. Den heter Long Range Bakhjulsdrift, går 622 kilometer.

De tekniske og visuelle endringene kan du lese mer om her, saken Finansavisen publiserte i januar, der bilens endringer gjennomgås grundig.