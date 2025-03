Kortversjon Aston Martin Vantage Roadster med 665 hestekrefter kommer til Norge i tredje kvartal, priset fra 3.460.000 kroner. Bilen kombinerer høy ytelse med luksusdesign, og er utstyrt med en kraftig twin-turbo V8-motor.

Kalesjen på Vantage Roadster kan åpnes og lukkes raskt, i løpet av 6,8 sekunder, og brukeren kan gjøre dette i opptil 50 km/t, noe som gjør det praktisk i norsk klima.

Den norske importøren solgte totalt 10 nye Aston Martin-biler i fjor. Denne nye modellen styrker også konkurransen mot biler som Jaguars F-Type, med mer kraft og avansert teknologi som standard. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Twin-turbo V8-motoren på fire liter er plassert i front og drivet er utelukkende på bakhjulene, slik det skal være på en ekte sportsbil. Med alu-chassis og karosseripaneler i kompositter er tørrvekten 1.665 kilo, mens vektfordelingen er nær-perfekte 49:51 prosent foran og bak.

Les også Kraftigere elbil fra Rolls-Royce Nye Black Badge Spectre er med 659 HK den kraftigste bilmodellen fra Rolls-Royce noensinne. I Norge blir elbilen også blant de dyreste.

20-årsjubilant

Mens nabo-bruket i Gaydon (les: Jaguar) har vraket hele porteføljen, til fordel for luksuriøse elbiler som kommer i 2026, klarer Aston Martin å ha to tanker i hodet samtidig. Det går an å lage bensindrevne luksusbiler en stund til, før det elektriske skiftet (muligens) inntrer for fullt.

MER SULTEN: Den nye og adskillig større grillen slipper inn 30 prosent mer luft, perfekt når 665 ville hester skal kjøles ned. Nye karbonkeramiske bremser har skiver på 410 millimeter i front. Foto: Aston Martin

Selv om nye Vantage Roadster stiller i en høyere prisklasse, er dette litt slik vi husker Jaguar F-Type med den store munnen, baklyktene som nærmest hevet sine øyebryn akterut og den høyst fornøyelige profilen. I regien til Aston Martins designsjef Marek Reichman, er resultatet muskuløst og feminint på samme tid.

I år er det forresten 20-årsjubileum for introduksjonen av moderne V8 Vantage, som mange vil huske som den første Gaydon-produserte bilen som tok i bruk det gamle modellnavnet.

STOR MIDTKONSOLL: Mon tro om midtkonsollen har blitt i største laget? Vi håper at Vantage Roadster fortsatt vil føles mindre enn DB12 Volante. Foto: Aston Martin

Kraftigere enn R 75

Effekten overgår Jaguars argeste F-Type R 75 og Project 7 med klar margin, ettersom deres 5,0-liters V8-ere «bare» hadde 575 HK. Nye Aston Martin Vantage Roadster klemmer hele 665 HK og 800 Nm ut av deres 4,0-liters twin-turbo V8-motor.

Det er forresten 155 HK og 115 Nm mer enn forrige Vantage Roadster-variant hadde, takket være bruken av større turboladere, endrede kamaksler og optimaliserte kompresjonsforhold.

RASKEST PÅ MARKEDET: Vel og merke hvor raskt kalesjen evner å åpne og lukke seg på kommando. Nye Michelin Pilot Sport S 5-dekk er utviklet til kabrioleten. Foto: Aston Martin

Toppfarten er 325 km/t og akselerasjonen er solid, til V8 å være. Null til 100 km/t tar 3,6 sekunder.

Kalesjen er angivelig den raskeste på markedet, og man skal kunne åpne og lukke kalesjen på bare 6,8 sekunder. For ekstra brifing, der man ruller nedover Bogstadveien eller i den fagre fjellheimen, kan det gjøres i opptil 50 km/t. Solbriller og slekst smil er ikke påbudt, men det er nok vanskelig å la være å digge den nye ekvipasjen.

Les også Toppmodell fra Mercedes: Dette bommer den på Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ SUV er komfortabel, velutstyrt og lynrask. Dette går ut over rekkevidden og den henger ikke helt med i svingene.

I likhet med moderne sportsbiler flest, er det et hav av assistentfunksjoner som kan velges via berøringsskjermen på 10,25 tommer. Online «over-the-air»-oppdateringer er standard, likedan kan man styre funksjoner med enkle håndbevegelser. Fysiske knapper styrer gir, valg av kjøremodi, varme og ventilasjon.

BORTE VEKK: Kalesjen stues delikat vekk bak setene. Inklusive mekanismen er vekten på kalesjen kun 60 kilo. Foto: Aston Martin

Solgte 10 nye i fjor

Nye Vantage Roadster følger opp fjorårets oppdaterte Vantage Coupé, med aktiv dynamisk kurvekontroll, elektronisk differensial og justerbare Bilstein DTX støtdempere. Med såkalt «Advanced Traction Control» får man åtte-trinns regulering av antiskrens-assistenten, som om man er modig, kan skrus helt av.

KUN AUTO: Manuell girkasse er det ikke. Enn så lenge får man kun 8-trinns automat. Et Bowers & Wilkins 390-watt anlegg med 11 høyttalere er standard. Foto: Aston Martin

Ifølge salgssjef Carl Henrik Unelsrød hos Aston Martin Oslo, starter nye Vantage Roadster på 3.460.000 kroner.

Det er rimeligere enn den større 2+2-seteren DB12 Volante som starter på 3.700.000 kroner. Til sammen solgte den norske importøren 10 nye Aston Martin i fjor; derav fem DB12 Volante, samt fem DBX.