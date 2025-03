Den italienske Agnelli-familiens holdingselskap Exor har solgt en eierandel på rundt 4 prosent i Ferrari, går det frem av en pressemelding onsdag kveld.

Exor avslører ikke hvilken kurs aksjene ble solgt for, men Reuters-beregninger antyder at den landet på rundt 450 euro etter en akselerert bookbuilding-prosess regissert av JPMorgan og Goldman Sachs. Dette tilsvarer et proveny på rundt 3 milliarder euro.

Aksjen i Ferrari-rødt

Salgskursen er nesten 7 prosent under onsdagens sluttkurs på nær rekordhøye 483 euro på Milano-børsen. I 11.15-tiden torsdag står aksjen i 444 euro, tilsvarende et fall på over 8 prosent.

MORFAR: John Elkanns morfar Gianni Agnelli døde i 2003. Her sammen med Roberto Colaninno, daværende styreleder i Telecom Italia, i mai 2001. Foto: NTB

Kursutviklingen har vært formidabel siden Ferrari gikk på børs i New York oktober 2015 (og i Milano januar 2016), på kurs 52 dollar. Onsdag sluttet aksjen på 480 dollar etter å ha falt nesten 5 prosent. Siden den gang snakker vi altså om en oppgang på over 820 prosent – eller mer enn en nidobling.

I Amsterdam er for øvrig Exor ned drøye prosenten torsdag formiddag.

Diversifisering

Exor forklarer nedsalget i Ferrari med at selskapet «vil redusere konsentrasjonen i investeringsporteføljen og skaffe kapital til et betydelig nytt oppkjøp når muligheten byr seg.» Agnelli-familiens holdingselskap holder likevel posisjonen som Ferraris største aksjonær, med mellom 20 og 30 prosent av stemmeberettigede aksjer.

Ferrari utgjør rundt 50 prosent av Exors nettoverdier (NAV).

– Vår forpliktelse til å være Ferraris største aksjonær på lang sikt er sterkere enn noen gang, sier Exor-sjefen John Elkann i onsdagens melding. Amerikansk-italieneren er barnebarn av nå avdøde Gianni Agnelli, som var styreleder i Fiat i hele 30 år fra 1966 til 1996. Elkann er også styreleder i Ferrari.

Tilbakekjøp

Nedsalget påvirker ifølge nyhetsbyrået ikke aksjonæravtalen mellom Exor og Piero Ferrari, sønn av Ferrari-gründer Enzo Ferrari og bilprodusentens nest største aksjonær. Exor og Piero Ferrari vil etter salget sitte på nesten 50 prosent av stemmeberettigede aksjer.

FULL FART: Ferrari er kjent for sin deltakelse i Formel 1. Foto: NTB

Ferrari vil bruke deler av provenyet fra Exor-nedsalget til å finansiere et tilbakekjøpsprogram på én milliard euro, og torsdag opplyste Ferrari at rundt 300 millioner euro er brukt på å kjøpe tilbake 666.000 egne aksjer som en del av programmet.

I tillegg til å være den største aksjonæren i Ferrari, har Exor samme posisjon i bilkonsernet Stellantis og det nederlandske helseteknologikonsernet Philips. Selskapet kontrollerer også den italienske lastebilprodusenten Iveco og den italiensk-amerikanske jordbruksmaskin- og bygningsutstyrsprodusenten CNH Industrial, så vel som Serie A-klubben Juventus.