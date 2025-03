På tampen av fjoråret meldte Hydrolift om økonomisk forlis, og selskapet sank i et hav av rødt blekk. Bård Eker omtalte det mangeårige pengesluket som å ha en kompis med kreft, det gikk stadig dårligere.

SLUTT: Hydrolift X32-DC er en kjempemorsom båt som går styggfort, men nå er det slutt for produsenten. Foto: Ragnvald Johansen

Det tyske verftet Nobiskrug som blant annet sjøsatte «Sailing Yacht A» i 2017, traff et isfjell av ubetalte regninger på omtrent samme tid som Hydrolift.

Les også Flom av inkasso, og massiv underbalanse Bård Eker kjempet til det siste for å selge Hydrolift. Da han måtte kaste håndkleet hadde han dundrende underbalanse og et fjell av inkassosaker.

Skulle ta strømmen

Den eneste grunnen til at det lokale kraftselskapet ikke skrudde av strømmen før jul, skal ha vært at en av politiets patruljebåter sto inne i hallen for reparasjoner. Selskapet er i forhandlinger med Lürssen Yachts, som planlegger å innlemme det i sin eget verft. Og nå er britiske Fairline på intens jakt etter en finansiell redningsflåte.

142 METER: Nobiskrug Sailing Yacht A er 142 meter lang, har et mannskap på 54, og strekker seg høyere enn Big Ben i London. Foto: Nobiskrug

Satt under administrasjon

Selskapet ble solgt til Arrowbolt Propulsion Systems bare noen måneder tidligere, og er nå satt under administrasjon av långiveren DF Capital. Alle produsentene kjemper en innbitt kamp om de kundene som fremdeles er villig til å svi av flere millioner på en fritidsbåt, og ofte er det de små detaljene som avgjør.

BYGGES I INNLANDET: Fairline Squadron bygges et godt stykke unna kysten og må fraktes på lastebil. Det begrenser maksimal høyde, bredde og vekt. Foto: Fairline Yachts

Fairline Yachts ligger et godt stykke fra kysten av England, i byen Oundle i Northamptonshire. Det medfører at alle båtene må fraktes til sjøen på lastebil, noe som begrenser maksimal høyde, bredde og vekt. Det kan ha vært en medvirkende faktor til sviktende kontantstrøm, i et marked der konkurrentene lanserer stadig større modeller med mer takhøyde og bedre plass under dekk.

NYHET: Princess viste frem den helt nye F58 på årets båtmesse i Düsseldorf. Foto: Princess Yachts

Andre båtprodusenter som har skiftet eierskap nylig inkluderer Princess Yachts som ble kjøpt av KPS Capital Partners, og Sunseeker Yachts som ble kjøpt opp av Lionheart Capital og Orienta Capital Partners.