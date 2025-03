Analytiker om selvkjøring: – Jeg var målløs

Tesla-analytiker i Morgan Stanley, Adam Jonas, var torsdag ute med en oppdatering til kundene sine etter å ha snakket med flere bilindustri eksperter og hatt en «merkelig dag i London».

Etter samtalene med bilindustrien hevdes det at det kun er et spørsmål om tid før «overlegen kinesisk» elbilteknologi produseres på amerikansk jord. Det høres kanskje ikke bra ut for Tesla, men Jonas understreker at Elon Musk-selskapet fortsatt kan vinne «AI-krigen».

Påstanden om at kinesiske produsenter vil kapre det amerikanske markedet, kontres ofte med «tollsatser vil sette en stopper», men dette er ikke i tråd med bilindustriens historie, fastslår Jonas, som kaller situasjonen en dikotomi.

Hva er Teslas konkurransefortrinn?

Analytikeren og kollegene får ofte spørsmål om hva som er Teslas konkurransefortrinn. Det har Morgan Stanley valgt å kalle DREAMS – Data, Robotics, Energy, AI, Manufacturing and Space.

Av disse seks egenskapene er det «uten tvil» produksjonsbiten som er viktigst.

Dette skyldes AI-kappløpet, hvor analytikeren har følgende regel: Data definerer programvaren, programvaren definerer maskinvaren, maskinvaren definerer produksjonen, og produksjon er vollgraven.

Merkelig dag i London

På mandag var analytikeren i London og brukte nesten en time i en robotaxi. Forholdene var som følger: regn, ustødige syklister og travle fotgjengere – til og med en regnbue.

Bilen var utstyrt med syv kameraer, ingen radar, ingen LIDAR (optisk fjernmålingsteknikk som brukes til hurtig måling av fysiske objekters posisjon), ingen HD-kart, ingen manuell merking.

Det var kun en ende-til-ende AI-basert grunnmodell, som betyr at AI håndterer hele prosessen fra å motta sensorinformasjon (som kamerabilder) til å ta beslutninger og dermed styre kjøretøyet.

«Den kjørte med selvtillit og instinkt som en erfaren London-drosjesjåfør (knowledge... mate) gjennom King’s Cross, Bloomsbury og Islington», skriver Jonas.

Det var ikke Tesla

Bilen var et utviklingskjøretøy fra Wayve og trent på en bitteliten – eller kanskje mikroskopisk – del av dataene Tesla har.

«Jeg var (noe uvanlig) målløs», skriver analytikeren.

Morgan Stanley har en kjøpsanbefaling på Tesla, med kursmål 430 dollar.