Düsseldorf, Tyskland: En av de bokstavelig talt store nyhetene på årets båtmesse i Düsseldorf var Sunseeker Manhattan 68. Lesere som kjenner merket godt gir kanskje et lite støt med båthornet her for å be om replikk, og påpeke at de har produsert den modellen i flere år. Det stemmer, men bortsett fra lengden på skroget har selskapet Design Unlimited fornyet alt fra øverste til nederste dekk.