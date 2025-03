Kortversjon TAG Heuer har lansert en ny utgave av Carrera Chronosprint som hyller klassisk motorsport og Porsche 911 fra 1965, spesielt fra Monte Carlo Rally.

Etter en litt svak periode virker TAG Heuer virkelig å ha satt foten på gasspedalen de siste par årene. Det skyldes ikke minst samarbeidet med Porsche, som allerede har resultert i en rekke ulike spesialmodeller i både moderne og mer historisk format.

PORSCHE: Den klassiske 911-en med nummer "147" ble benyttet under Rally Monte Carlo i 1965. Foto: TAG Heuer

Den halvannet år gamle TAG Heuer Carrera Chronosprint er blant de nevneverdige modellene, hvor selskapets erkeklassiske «Glassbox»-design fusjoneres med åpenbare nikk til racing. Nå er en ny sortskivet utgave klar – og denne gangen er det Porsche 911 «147» fra 1965-utgaven av Monte Carlo Rally som har stått aktmodell.

Skjulte referanser

Side om side med den klassiske Porschen er det også lett å se at bilen har inspirert flere av designvalgene på klokken. Det gjelder ikke minst fargevalgene, hvor den sorte tallskiven med glimmereffekt kombineres med røde og beige toner. Sammen speiler de sportsbilens lakk, interiør og dashbord på en vellykket måte.

Flere skjulte referanser har også funnet veien til festen, med den røde markeringen ned til 8,4 sekunder som eksempel. Her symboliseres tiden «147» brukte fra 0-100 km/t under rallyet i 1965 – og som representerte en 0,7 sekunders forbedring fra Porsche 901-bilen to år tidligere.

Samme farge brukes også i underskivene klokken seks og ni. Førstnevnte i skraveringen mellom 50 og 55 som hentes fra datidens speedometer-markering for fartsgrensen i byer, mens sistnevnte symboliserer motorens maksimale turtall på 6.800 rpm.

Glassbox

Utover de mange designkoblingene mot 911 bygges fortsatt klokken over samme chassis som øvrige familiemedlemmer i Glassbox-serien. Det betyr en 42 x 14,9 millimeter stor urkasse, hvor det buede safirglasset strekker seg helt ut og over den indre bezelen. Det gir en unik effekt som har høstet lovord fra entusiastene.

FUSJON: Klokken kombinerer moderne egenskaper med historiske trekk. Foto: TAG Heuer

På innsiden av kassen finner man det modifiserte TH20-08-urverket, som er utviklet og produsert av TAG Heuer selv. Det byr på en svært uvanlig sekundviser for stoppeklokke-funksjonen, som går raskere i starten og deretter sakker ned. Tanken er å imitere et speedometer, og selv om mange vil hevde at man beveger seg farlig nært «gimmick», reddes det inn som en del av totalpakken.

Modellbil på kjøpet

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche Rally er utvilsomt et frieri til de som har et nostalgisk forhold til klassisk motorsport. Klokken vil kun bli produsert i henholdsvis 911 eksemplarer i stål og skarve 11 i gull. Norsk pris er 121.500 og 291.650 kroner, og med på kjøpet får man et spesiallaget skrin hvor en modellbil av nettopp ærverdige «147» inngår.