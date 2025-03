Kortversjon Sports Car Market mener at kjøpet av Staffan Wittmarks Ferrari California Spider til 5,6 millioner dollar kan være fjorårets beste bilauksjonskjøp.

Bilen ble solgt uten minstepris hos Artcurial i Monaco, hvor budene lå betydelig lavere enn forventede estimater på 8 til 11 millioner dollar.

Den lave prisen kan skyldes at bilen har vært restaurert tre ganger og har en nylaget motorblokk fra Ferrari, noe som kan ha påvirket verdien.

Anerkjente Sports Car Market i USA følger klassiker- og bilsamlermarkedet tettere enn de fleste, og nå har de analysert fjorårets auksjonsresultater for å finne «det beste kjøpet» blant de dyreste bilene verden rundt i 2024.

No reserve

Det innebærer alltid en risiko å selge objekter på auksjon uten minstepris. Men det var det den svenske milliardæren og Gant-gründeren Staffan Wittmark i praksis gjorde da han likviderte sin bilsamling med nær 40 Ferrari og Porsche hos Artcurial i Monaco i fjor vår.

Totalt sett kom man, markedet tatt i betraktning, nesten i mål med 325 millioner kroner mot de forventede 350 millionene. Toppobjektene nådde ikke laveste estimat.

ÅRETS BESTE KJØP: Sports Car Market mener kjøperen som betalte 5,6 millioner dollar bør være meget fornøyd. FOTO: SCM

Godt kjøp

Artcurial gikk ut med et frisk estimat i området 8,0 til 11,0 millioner dollar på hans nydelige 1958 250 GT LWB California Spider. Budene stoppet imidlertid langt under laveste estimat, men Wittmark aksepterte at markedet hadde talt og at det bare var villig til å gi 5,6 millioner dollar for perlen.

PÅ RÉTROMOBILE: Den nye eieren har vært aktiv med bilen etter kjøpet, og viste den på Rétromobile i Paris. FOTO: IVAR ENGERUD

Noe som i ettertid altså kan vise seg å være den beste investeringen på dette nivået blant fjorårets dyreste biler, ifølge Sports Car Market.

Noe av grunnen til den «lave» prisen er nok at bilen har vært restaurert tre ganger, og at motorblokken er nylaget av Ferrari.