Nytt grep skal sette fyr på elbilsalget

EU vil anbefale at firmabiler nå skal lede an i elbilskiftet i Europa, i et forsøk på å stoppe nedgangen i etterspørselen, melder Bloomberg.

EU-kommisjonen vil anbefale at EU-medlemsland tilpasser skatte- og avgiftsregimet slik at bedrifter velger å kjøpe elbiler til sine ansatte fremfor tradisjonelle biler med utslippsmotor.

Anbefalingen vil komme sammen med EUs plan som skal sikre at europeiske bilprodusenter overlever det grønne skiftet og den harde globale konkurransen, skriver nyhetsbyrået, som viser til dokumentutkast det har fått tilgang til.

EU har som mål at det etter 2035 kun selges nullutslippsbiler i regionen. I fjor falt imidlertid elbilsalget i Europa, ettersom Tyskland fjernet subsidier og det totale bilmarkedet slet.

Belgia-boost

Firmabiler utgjør i dag rundt to tredjedeler av Europas bilmarked.

Belgia har allerede justert incentivordninger til fordel for elbiler og har umiddelbart sett en enorm økning i etterspørselen, skriver Bloomberg.

I utkastene nyhetsbyrået har sett, poengteres det også at incentivendringer vil kunne ha rask og avgjørende effekt i overgangen til nullutslippskjøretøy for firmabiler.

«Firmabilflåter er kjernen i denne overgangen,» heter det i utkastene.



Et annet forslag som nevnes, er å stimulere bilutleieaktører til å ta inn flere elbiler, slik at kundene blir kjent med teknologien og potensielt vil bytte bil på privaten også, ifølge nyhetsbyrået.