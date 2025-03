Datakraften brukes etter sigende til å administrere AI-baserte sikkerhetsfunksjoner, bilsensorer og batteristyring.

Heftig hurtiglading

En spennende nyhet på dette svenske flaggskipet er at Volvo tar i bruk 800 volt elektrisk arkitektur for første gang. Det betyr at hurtigladingen virkelig skal bli hurtig.

Effekten er på inntil 350 kW på modellene som kombinerer det store batteriet med firehjulsdrift.

IKKE HELT ENNÅ: Volvo ES90 kommer til Norge i løpet av første kvartal 2026.

Det må nevnes at maksimal hurtiglading på 350 kW er langt bedre enn hos BMW, der sedanen i5 bare kan lade med 200 kW. Hos Audi står det bedre til med 270 kW på A6 e-tron, men Volvo er for tiden best.

Å lade fra 10 til 80 prosent skal ta rundt 20 minutter, hevder svenskene, og 300 kilometers rekkevidde skal ta 10 minutter.

Så mye skal den koste

Modellbetegnelsen kjenner du kanskje igjen fra andre Volvoer, og det er tre utgaver som lanseres samtidig. Den rimeligste, med bakhjulsdrift og batteri på 88 kWh har rekkevidde på 650 kilometer og kan lades med maksimal effekt på 300 kW. Denne starter på 659.900 kroner, har 333 hestekrefter og skal klare 0 til 100 på 6,9 sekunder.

LUFTIG: Volvo ES90 leveres med et glasstak som ikke kan åpnes.

Vil du ha firehjulsdrift, øker både batteristørrelsen og naturligvis motoreffekten. Modellen heter EX90 Twin Motor og batteriet måler da hele 102 kWh, mens den samlede motoreffekten fra de to elmotorene ligger på 449 hestekrefter og 670 Nm. Rekkevidden stiger til 700 kilometer og bilen skal ta deg til 100 kilometer i timen på 5,5 sekunder.

Volvo ES90 Twin Motor fås kun med utstyrspakken Ultra og starter på 854.900 kroner.

Legger du imidlertid på 65.000 kroner får du ES90 Twin Motor Performance forblir rekkevidden på maksimale 700 kilometer, men motoreffekten økes til kraftige 680 hestekrefter, dreiemomentet til 870 Nm og Performance-utgaven skal bykse til 100 på bare 4,0 sekunder.

Leveringstid

Selv om stor sedan ikke er det populære valget i Norge, kan det hende at helt nye ES90 er fristende nok til at en del nordmenn unner seg en. Forrige gang Volvo forsøkte seg med en stor sedan, da med navnet S90, resulterte det i 1.082 registreringer i Norge – mot over 11.000 registreringer av stasjonsvognutgaven V90/V90 Cross Country, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Det kan slik sett spekuleres i at en stasjonsvognutgave av elektriske ES90 kunne slått an her til lands, men det skal samtidig huskes på at det er registret langt flere SUV-er fra Volvo enn stasjonsvogner de senere år.

Sikkert er det at Volvo vil prøve seg med sedanen ES90 i Norge, men leveringen settes ikke i gang før i første kvartal 2026. Selskapet presiserer at prisene er basert på avgiftsreglene som gjelder for elbiler pr. mars i år, og at eventuelle økte avgifter før bilene leveres ut vil gjøre at bilprisen også øker tilsvarende.