Morgan vil være mer som andre bilprodusenter, skal vi tro de første «teaser»-bildene av deres nye sekssylindrede flaggskip. For første gang lodder Morgan stemningen for en ny bil, ved å ikle den generisk kamuflasje-folie, slik vi forbinder med forestående nye utgaver av BMW, Audi og Mercedes-Benz.

DEN NYE VINEN: Med italienske Investindustrial i ryggen, var det bare et tidsspørsmål før italiensk design ville kle Morgan. Midsummer fra Pininfarina er den første av flere spesialbygg. Vi antar linjene vil farge designspråket fremover. Foto: Morgan

Skjeløyd flause

De tradisjonsrike og håndbygde sportsbilene fra Worcestershire i England, har stort sett blitt lansert fiks ferdige. Unntaket må være første generasjon Aero 8, lansert i Genève i 2000, og utstyrt med frontlyktene til den gang moderne VW Beetle.

Til Charles Morgans store frustrasjon kalte mange bilen for skjeløyd, fordi de skråstilte frontlyktene var vinklet delvis inn mot hverandre, og ga bilen en uheldig «look» . Feilen ble rettet opp ved å bruke lyktene fra samtidens MINI, et grep som mangeårig norsk importør Knut Chr. Hallan liker å ta æren for. Men vi sporer av. Sånn er det gjerne med Morgan, den ene historien avleder fort den andre.

COUPÈ ELLER HARDTOPP? Eller kanskje begge deler. Enn så lenge antar vi at Morgans nye flaggskip blir en roadster med mulighet for å feste fastere tak. Foto: Morgan

Ifølge Morgan skal det nye flaggskipet, som trolig også får en sekssylindret 3,0-liters BMW-motor á la Plus Six, bygges på den nye CXV-plattformen. Dette er en evolusjon av det limte aluminium-chassiset CX, som i 2019 erstattet den gamle stålrammen, som i ulike varianter hadde vært med helt siden 1936.

Det nye chassiset gjorde at samtlige biler i Classic-serien ble mer som Aero-bilene; stivere, lettere og mer solide. Men de ble også større og dyrere, og for enkelte ble de for moderne. Det kan jo sies om mange Morgan-modeller opp gjennom årene. Dilemmaet til fabrikken har alltid vært hvordan de kan oppdatere bilene, uten å miste sjarmen fra de til tider antikvariske løsningene.

Vi har selv opplevd å tviholde på sideskjermer og kalesje i regnvær, for å unngå å bli søkkvåte. Litt etter litt har Morgan funnet mer praktiske løsninger, men helt tette har de aldri blitt.

NY TID: I fjor vår lanserte Morgan roadsteren Midsummer, med et nytt uttrykk og mer moderne overflater, i samarbeid med Pininfarina. Cirka-prisen var 2.850.000 kroner, men alle de 50 eksemplarene ble likevel solgt fort. Foto: Morgan

Elite-priser

Ifølge importøren koster en ny Plus Four med manuell girkasse 1.350.000 kroner, mens prisen med automatgir og lavere registreringsavgift er 1.300.000 kroner.

Trehjulingen Super 3 starter på 875.000 kroner. Hva det nye flaggskipet vil koste røpes ikke, men det er nærliggende å tenke rundt 1.850.000 kroner, om ikke høyere.

ERSTATTER: Det nye flaggskipet overtar etter Plus Six, som gikk ut av produksjon i november i fjor. Spesialutgaven Plus Six Pinnacle, produsert i 30 eksemplarer, er utsolgt. Estimert norsk import-pris var 1.895.000 kroner ny. Foto: Morgan

Morgans nye biler er definitivt priset for eliten. Heldigvis er det fortsatt kupp å finne på bruktbilmarkedet. Når dette skrives er det fortsatt én 4/4 fra 1976 til salgs på Finn.no for 199.000 kroner.