Kortversjon Den nye Audi A6 blir ikke importert til Norge, til tross for tidligere popularitet blant formuende bilkjøpere.

Audi A6 leveres foreløpig kun som mildhybrider, selv om en ladbar hybrid forventes å komme senere.

Innstegsmodellen A6 Avant TFSI har en 2,0-liters turboladet bensinmotor med 204 hestekrefter og forhjulsdrift.

RS-modellene vil fortsatt importeres til Norge, men denne bilen vites det foreløpig ikke noe håndfast om. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

«Vi skriver et nytt kapittel i vår Avant-historie», uttaler Audi-sjef Gernot Döllner i forbindelse med lansering av splitter nye Audi A6.

Det er ikke mange år siden dette også hadde vært en stor nyhet her i Norge. Audi A6 har tidligere tatt solide biter av premiumbilmarkedet og kjempet mot de tunge konkurrentene BMW 5-serie og Mercedes-Benz E-Klasse.

Diesel og bensin

Det er slik sett forståelig at Mercedes-importør Bertel O. Steen nylig gjorde helomvending og likevel valgte å tilby Mercedes-Benz E-Klasse i Norge, etter først å ha bestemt seg for å droppe den tradisjonsrike modellen.

LUFTIG: Helt nye Audi A6 fås med luftfjæring, dog som ekstrautstyr. Det samme gjelder bakakselstyring.

Dessverre for dem som liker nye A6, er det motsatt tankegods hos Harald A. Møller som importerer Audi til Norge. Overfor Finansavisen bekreftes det at den nye og lekre bilen ikke skal tas inn.

Det henger sammen med at nye Audi A6 foreløpig kun leveres som såkalte mildhybrider, selv om det er ventet at det i alle fall kommer én ladbar hybrid også. Ved lansering er det tre motoralternativer å velge blant, og startprisen ligger på 58.000 euro – tilsvarende rundt 674.0000 kroner.

Innstegsmodellen heter A6 Avant TFSI og har en 2,0-liters turboladet bensinmotor på 204 hestekrefter som sender kraften til forhjulene. En 2,0-liters dieselmotor med samme motoreffekt kan velges med quattro firehjulsdrift.

MYE LIKT: Nye Audi A6 skal ikke importeres til Norge, men på innsiden ligner den mye på elbilutgaven A6 e-tron som selges her til lands.

Toppmodellen har en 3,0-liters turboladet V6-er på 367 hestekrefter og 550 Nm. Denne går på bensin og skal klare 0 til 100 km/t på bare 4,7 sekunder og har en toppfart på 250 kilometer i timen.

Alle disse modellene går nordmenn altså glipp av, men det kan samtidig neves at elbilen Audi A6 e-tron og S6 e-tron naturligvis er å finne i norske prislister.

Unntaket

Selv om den norske Audi-importøren er tydelige på at det elbiler som gjelder, finnes det et lite unntak til glede for entusiastene. Strategien er at RS-bilene fortsatt skal importeres, selv om de slurper i seg bensin.

Fra fabrikken er det ikke sagt noe om når en eventuell ny Audi RS 6 Avant vil komme, men det er grunn til å tro at den dukker opp. Dagens RS 6 benytter VW-gruppens 4,0 liter store Biturbo V8 på 631 hestekrefter i Performance-variant, men om denne drivlinjen videreføres er ikke sikkert.

Det ryktes at bilen vil dukke opp med en ladbar hybriddrivlinje i kombinasjon med en V6-er, men det er for tidlig å slå fast noe med sikkerhet.