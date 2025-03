Vill 48-foter med skjulte overraskelser

Der er Wallytender 48X akkurat passe for å frakte gjester til og fra de store yachtene, og så heises om bord eller kjøres inn i garasjen.

LUFTIG: Wallytender 48X er en åpen båt beregnet på solrike dager i Middelhavet og Midt-Østen. Pent vær er nok en viktig forutsetning, det blir uansett luftig i over 50 knop. Foto: Wally Yachts

Spår værmeldingen

Når en ser på hvordan båten er bygget, er det ganske lett å spå værmeldingen i de områdene der Wally har tenkt å selge den. Den tar utgangspunkt i rikelig med sol, og forsvinnende lite regn og nordavind.

SPÅR VÆRET: Wallytender48X er utformet på en måte som spår været der den skal selges, mye sol, lite nordavind og sludd. Foto: Wally Yachts

I utgangspunktet sørger taket for skygge over førerposisjonen, men det går også an å rigge til solseil over baugen og akterdekket, ved å plassere stenger av karbonfiber ned i noen spor i rekka. Karbonfiber er det mer av, også under dekk, men ta en kikk på motorene først.

54 knop

Lengst akterut har Wally montert fire Mercury Verado R 450 V8-ere på 4,6 liter med kompressor. Det blir 1.800 hk til sammen, og skal sørge for en toppfart på 55 knop. Marsjfarten ligger på 36 knop, og da oppgis rekkevidden til 340 nautiske mil.

VINGER: Wallytender48X har utfellbare vinger i skrogsidene som gjør badeplattformen større, og badelivet enklere. Noter plasseringen av motorene, med plass i midten. Foto: Wally Yachts

På de fleste båter av denne typen står motorene plassert rett ved siden av hverandre. Men Wallytender 48X har gjort plass til en svært så hendig funksjon i midten, og skjøvet motorene ut til hver side.

Slipper å hoppe

En kombinert badestige og landgang ligger skjult inni akterspeilet, og kan felles ut elektrisk med et knappetrykk. Ved å vinkle den nedover blir det enkelt å komme seg opp av sjøen for de som tar seg en dukkert.

TRAPP: Wallytender48X har en kombinert trapp og landgang skjult inni akterspeilet. Her fungerer den som badestige, og når du legger til kan den vinkles oppover mot bryggekanten. Foto: Wally Yachts

Men i tillegg kan den styres oppover, og danne en trapp som gjør det enkelt å komme om bord fra høye bryggekanter. I Middelhavet fortøyes båtene som regel med akterenden innover, og da er det kjekt å slippe å hoppe om bord.

Vinger

Da frister det kanskje mer å hoppe over bord, noe som blir lekende lett ved å felle ut de to vingene i skutesiden på hver side av båten. De gjør området på badeplattformen større, og så ser det unektelig ganske kult ut med en båt som endrer form når du trykker på de rette knappene.

55 KNOP: Når kapteinen åpner spjeldet på de fire V8-erne kan Wallytender48X oppnå en hastighet på 55 knop. Foto: Wally Yachts

Dersom det oppstår behov for en mer actionpakket tilværelse, går det an å løfte opp den digre solsengen. Siden båten har utenbordsmotorer, er det et digert oppbevaringsrom under madrassene med plass til et Seabob, vannski, fliteboard og lignende leketøy for ivrige sjøfarende.

Stabilisator under dekk

Etter en økt i bølgene kan det nok smake med en matbit. Det aller meste foregår på dekk om bord i Wallytender 48X, og byssa består av en benk bak førersetene. Der er det en grill og en vask, med kjøleskap og ismaskin plassert under. Bordet har klaffer som kan vippes ut når maten er klar, og vippes inn igjen for å gjøre det enklere å bevege seg rundt.

LUNCH I DET FRI: Wallytender 48X har spisebordet plassert på akterdekket, så alle kan nyte lunchen i det fri med utsikt på alle sider. Foto: Wally Yachts

Ryggstø på den fremre sofaen kan vippes over til motsatt side, slik at alle har mulighet til å sitte i fartsretningen. Og skulle noen synes at båten ruller litt for mye under middagen, har Wallytender 48X en stabilisator med gyroskop av typen Seakeeper under dekket ved byssa.

Triangel

Linjene er klassisk Wally, med den etter hvert velkjente skarpe profilen som gir cockpit et lite snev av jagerfly. Flere steder er det store håndtak av karbonfiber, integrert slik at de fremstår som en del av den futuristiske designen. Det kommer blant annet til syne i bakre kant av frontruten, der et triangel i karbonfiber gir passasjerene noe å gripe tak i når kapteinen gir sjøhestene frie tøyler.

DESIGN OG FUNKSJON: Wallytender 48X har to triangel av karbonfiber i bakre kant av frontruten, som både gir båten et eksklusivt design og gode håndtak til å holde seg fast i. Foto: Wally Yachts

De kontrolleres med to gasshåndtak på dashbordet, der hvert håndtak er digitalt koblet til hvert sitt tospann. I tillegg kan båten manøvreres ved hjelp av joysticken, som justerer vinkelen på motorene individuelt for å skyve båten sidelengs eller rotere skroget.

Synlig karbonfiber

Trappen som fører under dekk er laget av karbonfiber, og der nede åpenbares en overraskende stor salong. Dørken her nede er en del av båtens bærende struktur, og i likhet med trappen også utført i synlig karbonfiber.

KARBONFIBER: Dørken nede i salongen i Wallytender 48X er utført i synlig karbonfiber. Det er god plass for to personer lengst fremme, for en overnatting i smult farvann. Foto: Wally Yachts

Wally har svært høye standarder for kvaliteten på interiøret, og veggene er kledd med ekte teak av god tykkelse. To mennesker av fredelig disposisjon vil lett kunne tilbringe en natt på den kombinerte sofaen og sengen lengst fremme i baugen. I tillegg har Wallytender 48X en liten sofa på babord side, med tilhørende salongbord.

Racer-ramme

Badet er plassert innenfor døren i bunn av trappen, og Wally viser at de virkelig gjør alt for å gjennomføre stilen om bord. Toalettet er nemlig også konstruert av karbonfiber, med et ekstra lokk av samme materiale på oversiden som låser systemet i fart.

VIKTIG RAMMEAVTALE: Wallytender 48X har også toalett bygget i karbonfiber, for at viktige rammeavtaler kan gjennomføres i racerfart. Foto: Wally Yachts

Det er ingen garanti for at noen blir hurtigere ferdig av å sitte på en slags racer-ramme, men det går jo alltids an å håpe. Prisen starter på ca. 15 millioner kroner før tilvalg, klargjøring og levering.