BRUSSEL, BELGIA: Til tross for mye kritikk for reell rekkevidde, er Toyotas elbil bZ4X Norges nest mest solgte elbil de siste to årene etter Tesla Model Y. 14.128 biler er registrert ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken pr. 9. mars år. Så langt i år er bZ4X faktisk Norges mest solgte bil med 1.854 registreringer.

TO LADEPLATER: Midtkonsollen er blitt større og har fått en nye utforming. Foto: Jeroen Peeters/Toyota

Nå kommer riktignok Tesla med en oppgradert versjon av sin Model Y i disse dager som vil løfte registreringstallene, til tross for Elon Musks mange stunt. En ny versjon kommer også Toyota med til høsten, når bZ4X får en rekke oppgraderinger.

Nytt design

Som i de fleste ansiktsløftninger ser man forskjell på den nye bilen, da fronten er helt ny hvor lyktene har fått en ny utforming med en lysstripe mellom dem og en mer markert støtfanger.

VANLIG: Stadig flere elbiler benytter seg av en lysstripe mellom frontluktene, nå også Toyota. Foto: Jeroen Peeters/Toyota

Innvendig er midtkonsollen ny med en større skjerm, instrumentpanelet er nytt og det er gjort flere kosmetiske endringer. Mindre synlig er endringene i understellet som skal gi lavere støynivå og bedre kjøreegenskaper.

Lengre rekkevidde

Viktigere er likevel endringene gjort på batteri, motorer og batteristyring som skal gi lengre rekkevidde. Mens maksimal rekkevidde tidligere var 511 kilometer er den nye rekkevidden økt til 573 kilometer. Dette er riktignok den teoretiske rekkevidde, som i Toyotas tilfelle i hvert fall tidligere var betydelig høyere enn den reelle.

BEDRE: Berøringsskjermen på dashbordet er blitt større og har fått en del nye funksjoner, inkludert forvarming av batteriet. Foto: Jeroen Peeters/Toyota

Den økte rekkevidde skyldes blant annet at det største batteriet er økt fra 71,4 til 73,1 kWh brutto (69 kWh netto). Toyota oppgir ikke netto kapasitet, hvor den trolig store bufferen bidrar til at Toyota skal kunne stå inne for batterigarantien som er på minst 70 prosents kapasitet etter 10 år eller 1.000.000 kilometer.

To batteristørrelser

Den forhjulsdrevne versjonen kommer nå også med et batteri på 57,7 kWh (54 kWh netto), mens det store batteriet leveres i både den to- og firehjulsdrevne versjonen.

USYNLIG: Bakfra er det ikke skjedd de store forandringene, selv om det er gjort noen endringer på paneler og detaljer. Foto: Jeroen Peeters/Toyota

Viktig er det også at bilen nå kommer med batteriforvarming som standard, noe som betyr bedre ladeeffekt, spesielt i kaldt vær. Maksimal ladeeffekt er fortsatt kun på 150 kW, men nå skal det bli letter å oppnå dette slik at ladetiden går ned.

LITT NY: Instrumentpanelet har fått en delvis ny utforming. Foto: Jeroen Peeters/Toyota

Forvarmingen kan aktiveres gjennom navigasjonen ved å legge inn ønsket ladestasjon eller med en manuell funksjon i infotainmentsystemet hvis du er usikker på hvor du skal lade.

Doblet kapasitet

For de som lader mer privat eller på mindre ladestasjoner, har ombordladeren fått doblet kapasitet fra 11 til 22 kW.

TESLA-KILLER? Toyota bZ4X er Norges mest solgte bil så langt i år, men det spørs om ikke den nye Tesla Model Y vil overta tronen, i hvert fall inntil bZ4X dukker opp i høst. Foto: Jeroen Peeters/Toyota

Hengervekten er for øvrig også doblet fra 750 til 1.500 kilo, noe som gjør at trefotsyken trygt kan kureres.

Effekten i elmotorene er også økt slik at den firehjulsdrevne bilen med det store batteriet øker effekten fra 218 til 343 hestekrefter. Detaljer om akselerasjon og andre tekniske detaljer vil følge på et senere tidspunkt, men 0 til 100 kilometer i timen vil gå betydelig raskere enn dagen 6,9 sekunder.

Øke vil trolig også prisen fra dagens 445.900 for bilen med firehjulsdrift.