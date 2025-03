Kortversjon Morgan lanserer den nye Supersport-modellen, en bil som kombinerer tradisjonell håndverksteknikk med moderne design, og introduseres eksklusivt med en automatgir.

Supersport vil ha en startpris på 1.755.000 kroner i Norge, og tilbyr flere bærekraftige materialvalg som 60 % resirkulert aluminium i karosseriet og chassiset.

Designmessig har Supersport inspirerte linjer fra både klassiske Morgan-modeller og italienske sportsbiler fra 1970-tallet, med moderne forbedringer i aerodynamikk.

Innvendig har bilen færre skjermer enn vanlig i nye modeller, men inkluderer trådløs mobillading og et nytt lydanlegg fra Sennheiser.

Morgan planlegger å produsere 180 Supersport enheter i inneværende år og øke produksjonen til 200 biler årlig fra 2026. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Kabriolet med hardtopp, en bil du kan bruke hver dag og hele året. Slik sier Morgan-ledelsen det. Signalet på at vi er i gang med en ny tidsregning hos Morgan, kom da det ble klart at nye Supersport skulle lanseres på YouTube. Mangeårig Morgan-entusiast og biljournalist Richard Hammond, fikk æren av å avduke bilmodellen.

Fabrikkens arbeidere dannet publikum, som i kjent «BBC Top Gear» og «The Grand Tour»-stil, klappet i hendene, mens Hammond «intervjuet» daglig leder Matthew Hole og sjefdesigner Jonathan Wells.

NESTEN RACING: Fronstplitter i en Morgan Classic? Jo visst. Nye Supersport har frontsplitter, sideskjørt og diffusor for å øke marktrykket foran og bak. Foto: Morgan

– Dette er vår mest dynamisk kapable Morgan noensinne, sier Matthew Hole.

– Et langt panser, kabinen godt trukket bakover og man sitter mellom bakhjulene. Vi har beholdt «stigbrettene», men de er litt mer komplekse og vi har et lett aluminium-karosseri på toppen, supplerer Jonathan Wells, og får det til å høre akkurat som enhver gammel Morgan. Men det er det ikke.

NYTT SNITT: Ikke alle vil falle pladask, og det er lov å skjære grimaser. Men vi antar at de fleste vil la seg omvende. Morgan viser at de tør å fornye seg. Foto: Morgan

Selv om Supersport har alu-chassiset CXV, med treramme av ask og håndvalsede og håndbankede aluminium-paneler, er dette noe helt nytt. 60 prosent av materialene i karosseri og chassis er av resirkulert aluminium. Dette er også tidenes første Morgan med tre mikrofoner i midtkonsollen, for å kunne ringe med Bluetooth.

RULE BRITANNIA: Instrumentene er lagd av britiske Caerbont, som også produserer Smith’s-instrumenter. Foto: Morgan

Aero-grepene gir bilen fem prosent mindre luftmotstand og 20 produsent mindre vertikal løft. Chassiset er 10 prosent stivere enn på tidligere modeller, og med hardtoppen på er det ytterligere 10 prosent stivere. Om man spesifiserer «Dynamic Handling Pack» (ekstrautstyr), får man justerbare Nitron-dempere foran og bak, som har 24 «klikk»-innstillinger. Man kan også spesifisere differensialbrems hvis man vil ha det ekstra presist.

– 70-talls Italiana

Spesielt med hardtoppen påmontert, ser man det nye snittet. Pininfarina-linjene vi kjenner fra fjorårets spesialutgave Midsummer, er spesielt tydelige i front, nederst på siden av hekken og i den bakruten.

PRAKTISK: Det store bakvinduet bader kupeen i lys, og gir rikelig med bagasjeplass bak setene. Den store glassflaten gjør at man ikke trenger ryggekamera. Det visuelle uttrykket er litt Triumph Stag og Mazda Cosmo. Foto: Morgan

– Supersport minner litt om italienske biler fra 1970-tallet, gamle Zagato bygd på Alfa Romeo og Lancia, mener Morgans norske salgssjef Carl Henrik Unelsrød.

Mens vi tenkte på Jensen Interceptor først, hjelper importøren oss å løfte blikket opp fra De britiske øyer. Med Investindustrial i ryggen er italienske linjer på sin plass. Enkelte vil nok si at bilen er blitt i overkant såpeglatt, men de nye formene sørger for at luften dirigeres dit den trengs, mens marktrykk og balanse optimaliseres.

TO BILER I ÉN: Supersport er kabrioleten som ser bedre ut med taket på. Det kan også være lakkfargen «Lilac». Andre farger kler muligens formene bedre. Foto: Morgan

Har bagasjerom

Årvåkne vil umiddelbart se at denne nye Morgan-modellen har noe spektakulært annerledes akterut, sammenlignet med Plus Four og Plus Six. Nederst på hekken er det faktisk et bagasjerom!