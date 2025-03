Partnerskap mellom bil- og klokkeprodusenter har lenge vært en velprøvd markedsstrategi, hvor viktigheten av tid og tideler har vært den bindende fellesnevneren. James Bond-favoritten Aston Martin er intet unntak, og siden 2021 er det sveitsiske Girard-Perregaux som har vært bilprodusentens hoffleverandør av ur.

LAUREATO: Samarbeidsmodellen smis over den eksisterende kronograf-utgaven i familien. Foto: Girard-Perregaux

Karosseriet for merkenes nyeste samarbeidsmodell er velkjente Laureato Chronograph, som for anledningen har fått et ytre i vektbesparende titan. Den sporty modellen står normalt støtt på egne ben, men med en lakkert tallskive sklir den enda litt nærmere luksusbilene til den britiske produsenten.

Les også Tre grønne du kan bli sett med Tre klokker med ulike materialer og komplikasjoner, men hvor tallskivene deler plasseringen på fargekartet.

Regnbue

Den bokstavelig talt glimrende tallskiven henter nemlig direkte inspirasjon fra bilenes verden, med totalt 15 lag lakk som bakes i to omganger. Dette er ikke vanlig i klokkebransjen.

Den fargeskiftende iriserende effekten (som henter sitt navn fra den greske regnbue-gudinnen Iris) resulterer i en tallskive som beveger seg fra mørk grønn til oransje, avhengig av hvordan lyset treffer.

GLIMRENDE: Den helt spesielle effekten oppnås ved bruk av flere lag lakk. Foto: Girard-Perregaux

Visuelt rammes det hele inn av Laureatos definerte design, som kombinerer en oktagonal øvre bezelring med en underliggende sirkulær ramme. Bruk av både polerte og børstede overflateteknikker differensierer de ulike delene fra hverandre, samtidig som det hjelper designet å flyte sømløst over i den integrerte lenken.

Les også Klokkenyhetene du må få med deg Her er høydepunktene fra årets LVMH Watch Week med klokkemerker som TAG Heuer, Zenith, Hublot og Bulgari.

Kronograf

I tråd med racingånden leveres klokken med både dato og kronograf (stoppeklokke), hvor kraften blir levert av Girard-Perregauxs egenproduserte GP03300-urverk. Den vakkert dekorerte mekanikken leverer 46 timers gangreserve og er synlig gjennom safirglasset i baklokket, og som for anledningen er prydet med den vingeformede Aston Martin-logoen.

URVERK: Girard-Perregaux leverer egen mekanikk på innsiden av urkassen. Foto: Girard-Perregaux

Kronografen startes, stoppes og nullstilles ved hjelp av trykknappene over og under kronen. Sammen med den store sekundviseren vil underskivene klokken seks og ni muliggjør avlesning av tidtakingen, mens løpende sekunder har tatt plass klokken tre.

Les også Så mye får du for rett over 100.000 kroner Grand Seiko ser mot naturen når de feirer 20 år med Spring Drive.

Ambisiøs

Målet om at klokken skal vekke de samme følelsene som om man presser gasspedalen i bånn på en moderne Aston Martin DB12, virker i beste fall overambisiøst. Men med sine 42 x 12,6 millimeter i grålig titan og en vanntetthet til 100 meter skrenser Girard-Perregaux Laureato Chronograph Aston Martin Edition inn som en velgjort samarbeidsmodell – hvor akkurat nok særpreg fra bilverden balanseres med nødvendig klokkeeleganse.

Ubekreftede rykter hevder at kun 188 eksemplarer vil bli produsert, og internasjonal pris er oppgitt til rett rundt 260.00 kroner.