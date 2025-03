Kortversjon RM Sotheby’s satte en imponerende salgsrekord i februar, med biler solgt for totalt 200 millioner dollar gjennom auksjoner i Stuttgart, Paris og Miami.

Den største enkeltsalget var en 1954 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen i Stuttgart for 57 millioner dollar, verdens nest dyreste bil på auksjon.

En 1964 Ferrari 250 LM, som vant Le Mans, ble solgt for 39 millioner dollar i Paris, og ble verdens sjette dyreste bil solgt på auksjon.

Serien av salg inkluderte 11 biler fra Indianapolis Motor Speedway Museum, som samlet hentet inn 130 millioner dollar og bidro til den rekordstore omsetningen.

RM Sotheby's posisjonerte seg som et ledende auksjonshus, mens konkurrenter som Bonhams og Artcurial opplever utfordringer, og Broad Arrow Auctions ekspanderer i Europa.

RM-grunnlegger Rob Myers kunne smile lurt i skjegget på sitt eget arrangement, ModaMiami i Florida, da klubben falt for siste gang 28. februar.

RINGREV: Rob Myers har levd et helt liv i den klassiske bilverden og grunnla RM Auctions for en mannsalder siden. Februar ble hans beste måned i historien. FOTO: RM SOTHEBY'S

Aldri har noe bilauksjonshus omsatt for mer i løpet av en måned enn RM Sotheby’s maktet i løpet av noen hektiske februaruker.

På forhånd ble det spekulert i om de tre salgene i Stuttgart, Paris og Miami fra 1. til 28. februar kunne knekke 200-millioner-dollar-grensen, og de traff klokkerent.

REKORDDYR: Denne originale Ford GT40 Mk II ble kjørt av Holman-Moody-teamet på Sebring og Le Mans i 1966 og ble solgt for 13,2 millioner dollar. Ny rekord for GT40. FOTO: RM SOTHEBY'S

Indianapolis-perler

Kjernen i rekordmåneden var de 11 bilene fra Indianapolis Motor Speedway Museum som ble fordelt utover de tre auksjonene og som totalt kostet kjøperne 130 millioner dollar. Selv med fradrag for salærer blir det litt igjen til videreutviklingen av en mer fokusert Indianapolis-samling der i gården.

Måneden startet med salget av en 1954 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen til 57 millioner dollar i Stuttgart – verdens nest dyreste bil. Den fortsatte med den Le Mans-vinnende 1964 Ferrari 250 LM til 39 millioner dollar i Paris fire dager senere – verdens sjette dyreste bil på auksjon.

GIGANTISK MERCEDES: Den eldste bilen fra Indianapolis-samlingen var denne 1908 Mercedes 17.3-Liter 150 HP ‘Brookland’-raceren til 8,3 millioner dollar. FOTO: RM SOTHEBY'S

De siste ni bilene fra Indianapolis ble solgt i Florida og la vel 34 millioner dollar til den summen.

210 biler under hammeren

Totalt solgte RM Sotheby’s vel 200 biler på disse auksjonene som altså rundet 200 millioner dollar i omsetning og befestet auksjonshuset som klodens sterkeste i øyeblikket.

Det er for tiden mye uro og avganger, spesielt i Bonhams. Artcurial holdt et uvanlig svakt Rétromobile-salg, mens Broad Arrow Auctions bygger seg opp for å innta Europa.

DYRESTE CHEVROLET: Chevrolet skrinla racingsatsingen etter Le Mans-ulykken i 1955, men Corvette-designer Zora Arkus-Duntov jobbet likevel frem denne Corvette SS Project XP-64, som dog aldri ble brukt. Pris: 7,7 millioner dollar. FOTO: RM SOTHEBY'S

Ni av de ti dyreste bilene i 2025 er solgt av RM Sotheby’s. I Florida satte flere rekorder for merker og modeller, blant annet for Ford GT40, Chevrolet Corvette, Ferrari F50.