Kortversjon Continental har utviklet nye sommerdekk, EcoContact 7 og 7 S, designet spesielt for elbiler og hybrider, for å maksimere rekkevidden gjennom lav rullemotstand.

Dekkene benytter Green Chili 3.0, en gummiblanding med lavest mulig rullemotstand, og har fått EU-klassifiseringen 'A' for dette.

Inspirert av golfballer, har dekkets sider små fordypninger for å redusere turbulens, noe som skal redusere energiforbruket for elbiler.

Historisk sett var bildekk hvite før karbon ble tilsatt for å forlenge levetiden, noe som forklarer Michelin-mannens opprinnelige utseende.

Silisiumdioksid i gummiblandingen forbedrer både levetid og våtgrep, med kontinuerlig innovasjon som inkluderer bruk av fornybare ressurser som resirkulerte plastflasker.

Continental har lansert 2025-modellen av sommerdekk, kalt EcoContact 7 og EcoContact 7 S. De skal være utviklet for elbiler og hybrider, og er konstruert for å strekke hver kilowatt så mange kilometer som mulig. Begge dekkene har fått klassifisering «A» av EU for lav rullemotstand, og for å få til det spiller gummiblandingen en viktig rolle.

HVER KILOMETER TELLER: Ford Capri EV blir levert med dekk fra Continental som standard, for å klemme flest mulig kilometer ut av hver kilowatt. Foto: Ragnvald Johansen

Continental navngir oppskriftene på hva de blander sammen basert på forskjellige varianter av chili. Dekk med høye ytelser som skal monteres på sportsbiler lages med «Black Chili-miks», mens dekk til yrkesbiler som skal vare lenge benytter «Yellow Chili». De nye sommerdekkene EcoContact 7 og EcoContact 7 S benytter Green Chili 3.0 – en gummiblanding med lavest mulig rullemotstand.

OPPFUNNET AV SLAKTER: På 1920-tallet oppdaget slakteren John Sipe at han kunne unngå å skli på glatte gulv dersom han kuttet små tynne spor under skosålene sine. Den dag i dag kalles disse sporene i dekkene for «Sipes» eller «Seiper» her hjemme. Foto: Continental

Golfball

I en elbil vil dekkstøy være mye mer merkbart enn i en bil med forbrenningsmotor, og mønsteret er utviklet for å skape minst mulig resonans ved hastigheter på rundt 50 km/t. Det nye «Smart Energy Casing» materialet benyttes til den indre strukturen, samt i dekksidene, noe som ifølge Continental reduserer friksjonen inne i dekket.

Alt det er vel og bra, men i tillegg har EcoContact 7 og EcoContact 7 S fått egenskaper hentet fra golfbanen.

Golfballer lages ikke med en glatt overflate. De har flere hundre små fordypninger som gir dem lavere luftmotstand og større presisjon. Det betyr at golfballen går lenger enn den ville gjort dersom overflaten var helt glatt, selv om kraften som sender den av gårde er uendret.

MINDRE TURBULENS: Dekksidene på Continental EcoContact 7 og EcoContact 7 S har små fordypninger, akkurat som overflaten på en golfball, for å redusere turbulens. Foto: Continental

Dette prinsippet har Continental gjort en nytolkning av, utført i sort gummi. På sidene av EcoContact 7 og EcoContact 7 S er det flere felt med en rekke små fordypninger, og produsenten skriver at dette reduserer turbulensen bak dekket og dermed energibehovet.

FOR OVERKLASSEN: Før Første verdenskrig ble hvite dekk brukt på veldig luksuriøse biler – spesielt i USA. Her en 1906 National Model E med hvite dekk. Foto: Ivar Engerud

Hvite dekk

Visste du forresten at de første dekkene var hvite? Selve gummien som tappes fra gummitreet er hvit, og i bilens barndom ble den benyttet i opprinnelig form. Det var på den tiden Michelin startet opp med dekkproduksjon, og derfor er også den velkjente figuren Michelin-mannen konstruert av hvite dekk.

Enkelte restauranter har en slik stående på hylla, dersom de har fått stjerne i den berømte guiden over gode spisesteder.

Etter hvert ble det gjort forsøk på å blande karbon sammen med gummien, noe som gjorde at de kunne kjøres veldig mye lenger uten å slites ut. Derfor er alle dekkene du ser nå helt sorte.

GODT GREP: Ved å blande sillisiumdioksid i gummien, kan en produsere dekk som har godt grep på våt veibane og samtidig lang levetid. Foto: Continental

Begge deler

Et annet problem var at dekk med lang levetid hadde dårlig grep på vått føre, og dekk med godt grep i regnet ble fort nedslitt. Ved å tilføre silisiumdioksid i blandingen, ble det mulig å lage dekk som både varte lenge og hadde gode egenskaper på våt veibane ved lave temperaturer.

I dag benytter produsenten en rekke tilsetninger, og gjør i økende grad bruk av fornybare ressurser som brukte plastflasker.