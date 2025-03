Det kan muligens skuffe litt å lese at bagasjerommet kun er på 405 liter (en BMW i4 har 470 liter), men du finner en gledelig overraskelse under panseret: Her er det ikke bare ledninger, klimaanlegg og et uutnyttet rom, slik mange tyske elbiler dessverre har.

INGEN SUV: Mercedes-Benz CLA er lav, men fremkommeligheten blir antagelig ikke så dum med firehjulsdrift.

Mercedes-Benz har fått med seg at folk vil ha praktiske elbiler, så under panseret finnes et ekstra bagasjerom på hele 101 liter. Dette er nesten på høyde med bagasjerommet foran i en Model Y, som måler 117 liter. Forøvrig kan nye CLA trekke tilhenger på opptil 1.800 kg.

SLUKER MYE: Bagasjerommet foran har et volum på 101 liter.

Slik er den på innsiden

Et av høydepunktene på innsiden, ifølge Mercedes-Benz, er den såkalte «MBUX Superscreen» som strekker seg gjennom hele bredden av interiøret. Dette er visstnok en glassflate med en 10,25-tommers skjerm foran sjåføren og en 14-tommers skjerm i midten.

Det skal også være mulig å bestille «MBUX Superscreen» med ytterligere én 14-tommers «passasjerskjerm». Tyskerne trekker også frem en annen, iøynefallende detalj: Midtkonsollen hevdes å se ut som om den «flyter», og den høye posisjonen er ment å gi en sportslig følelse.

SKJERMORAMA: Mercedes' nye elbil har selvfølgelig mange skjermer innvendig. Den foran passasjeren er imidlertid ekstrautstyr.

Av teknologi kommer bilen med åtte kameraer, fem radarsensorer, tolv ultrasoniske sensorer og en vannkjølt «supercomputer». Med sistnevnte lover Mercedes nok kraftreserver for fremtidens funksjoner og selvfølgelig oppdateringer over luften.

CLA er den første bilen fra Mercedes-Benz som får det nye, egenutviklede operativsystemet MB.OS som integrerer AI fra både Microsoft og Google.

Pris, levering og flere modeller

Mot slutten av året vil CLA også bli tilgjengelig med et batteri på 58,4 kWh. Britiske Autocar.co.uk avslører at en stasjonsvognutgave (Shooting Brake) også er på vei. I tillegg er det ventet en AMG CLA 45 med over 500 hestekrefter, skriver britene.

MANGE NYHETER: Med nye CLA introduserer Mercedes også et nytt infotainmentsystem.

Norsk salgsstart forventes å komme i gang til høsten, men hva bilen skal koste sier Mercedes-importør Bertel O. Steen ikke noe om foreløpig.

– Prisene blir tilgjengelig ved salgsstart tidlig i høst. De første kundebilene er forventet på norske veier i 2026, sier Mercedes-informasjonssjef, André Jaskiewicz.

Imidlertid indikerer Autocar en pris på under 45.000 pund, tilsvarende rundt 622.000 kroner.

Det anerkjente, amerikanske bilbladet Car and driver har heller ingen konkret pris å trekke frem for sine lesere, men spekulerer i at siden CLA er ment å være en innstegsmodell, bør den koste under 60.000 dollar som for tiden tilsvarer rundt 640.000 kroner.

Disse prisspekulasjonene tar høyde for avgifter vi ikke nødvendigvis har i Norge. Det er derfor tenkelig at CLA vil kunne bli enda mer gunstig her til lands.