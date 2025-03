Advarer om enda større fall for Tesla

Tesla-aksjen er allerede ned 40 prosent hittil i år, men Wells Fargo ser ytterligere 45 prosents nedsiderisiko for elbilaksjen, skriver Investing.com.

Banken gjentar en «underweight»-anbefaling og senker kursmålet fra 135 til 130 dollar. Den peker på svake fundamentale forhold, fallende salg og press på marginene.

«Vi har gjentatte ganger påpekt de svake fundamentale forholdene i kjernevirksomheten siden vår nedgradering i mars 2024,» skriver Wells Fargo-analytikerne.

De tror aksjen fortsatt har «mer enn 40 prosent nedside» ettersom inntjeningsestimatene fortsetter å synke. De ser ytterligere risiko rundt volumer, prising og marginer, som gir lavere inntjening og dermed lavere kursmål.

Venter fall på 27 prosent

Så langt i år er Tesla-salget ned 16 prosent, tynget av fall på hele 45 prosent i januar og 41 prosent i februar i de største markedene i Europa. I Kina er salget ned 14 prosent, og i USA har det falt 11 prosent, ifølge S&P-estimater.

Selv har Wells Fargo senket estimatet for Tesla-leveranser i første kvartal til 360.000 biler, en nedgang på 27 prosent fra kvartalet før og 7 prosent fra samme kvartal ett år tidligere.

Selv om en oppgradert Model Y og lanseringen av den nye Model 2.5 i andre kvartal kan bidra til en viss bedring, advarer banken om at prisreduksjoner mister effekt, at konkurransen i Kina er sterk, og at den nye modellen kan kannibalisere salget av Model 3 og Model Y.

«Hvis fundamentale forhold betyr noe, vil momentet sannsynligvis bli negativt etter hvert som konsensusestimatene faller,» skriver Wells Fargo-analytikerne.

Banken uttrykker også skepsis til Teslas planlagte CyberCab-lansering i Austin og peker blant annet på begrenset testing.