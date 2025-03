Kundene blir bare yngre og yngre

Sportsbilprodusenten Ferraris kunder blir stadig yngre. 40 prosent av selskapets nye kunder er nå under 40 år gamle, sier Ferrari-sjef Benedetto Vigna til CNBC.

Det utgjør en kraftig økning fra bare 18 måneder siden, da Vigna fortalte at andelen var på 30 prosent.

YNGRE KUNDER: For Ferrari og konsernsjef Benedetto Vigna. Foto: Bloomberg

– 40 prosent av de nye kundene er under 40 år, sier Vigna til CNBC nå, i forbindelse med et arrangement i Singapore.

– Jeg vet ikke hvordan det er med andre merker, men for oss er dette en prestasjon takket være teamet vårt, legger Ferrari-sjefen til.

Bevare eksklusiviteten

Ferrari er kjent for å begrense produksjonen sin for å bevare eksklusiviteten. I fjor gikk nesten tre fjerdedeler av bilene til eksisterende kunder. Selskapet holder fast ved grunnlegger Enzo Ferraris filosofi om alltid å produsere én bil mindre enn markedet etterspør, skriver avisen.

Hvor vrient det er å få kjøpt en Ferrari reflekteres i bilprodusentens resultater, skriver Fortune.

Selskapet leverte kun 13.663 biler i 2024, men fikk også et overskudd på 1,25 milliarder euro.

Les også Snobbeshow på øverste hylle: Så mye koster det å få innpass St. Moritz tiltrekker seg mer enn luksussøkende skiturister. En helg i februar tar noen av verdens fineste klassikere og sportsbiler over showet i Alpeparadiset.

Med en markedsverdi på 80 milliarder dollar er Ferrari det 35. mest verdifulle selskapet i Europa, mens det var det 492. største selskapet i Europa i 2023 målt i inntekter.

Elbil på vei

Ifølge CNBC forteller Vigna at de har kunder som ønsker raskere levering. Han mener imidlertid at den mer enn to år lange ventetiden er en viktig del av opplevelsen.

Vigna bekrefter også at Ferrari ligger an til å lansere sin første helelektriske bil 9. oktober i år. Modellen, som produseres i Italia, blir én av seks nye lanseringer fra Ferrari i år.

Les også Skikkelig kupp? Det tror ekspertene Hvem gjorde det beste auksjonskjøpet i fjor? Kjøperen som fikk Staffan Wittmarks Ferrari California Spider for «bare» 5,6 millioner dollar mener Sports Car Market.

Til Autocar har han sagt at elbilen «vil bli bygd på riktig måte» og at kundene kommer til «å få masse moro», slik Finansavisen Motor har omtalt nylig. Ifølge Reuters vil den koste minst 500.000 euro.

Vigna forteller at samtidig som det er sant at noen kunder aldri vil komme til å kjøpe en elektrisk Ferrari, er det andre fremtidige kunder som har indikert at de kun vil ha elbil.