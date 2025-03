Kraftig økning for kinesiske elbiler

Den kinesiske teknologikjempen Xiaomi har nå oppjustert årets salgsmål for sine elbiler fra 300.000 til 350.000 enheter, melder Bloomberg.

I et innlegg på mikrobloggtjenesten Weibo skriver medgründer Lei Jun at Xiaomi har gjort fremskritt med utvidelsen av produksjonskapasiteten for selskapets elbiler.

Xiaomi, som tidligere har vært mer kjent for sine rimeligere smarttelefoner og husholdningsapparater, har gått firegangeren på børs det seneste året etter en vellykket inntreden i elbilmarkedet, en arena som domineres av langt større konkurrenter som Tesla og BYD, skriver nyhetsbyrået.

Selskapet melder også om en omsetningsvekst på 49 prosent til 109,01 milliarder yuan, eller 158 milliarder kroner, i fjerde kvartal. Dette var bedre enn ventet, ifølge Bloomberg.

Har passert 200.000 biler

Ifølge det kinesiske elbilnettstedet CnEVPost har Xiaomi nå passert 200.000 leverte elbiler. De første 100.000 tok 229 dager å levere, mens de neste 100.000 bilene kun tok 119 dager å levere. Etter et år i markedet opplever modellen SU7 fortsatt sterk etterspørsel, med en ventetid på mer enn 30 uker.

Xiaomi-elbilen SU7 ble vist frem i desember 2023 . I slutten av mars i fjor ble elbilen sluppet på markedet.

SU7 kommer i tre versjoner. Standard-versjonen starter på 215.900 yuan, ifølge CnEVPost. Det tilsvarer rundt 313.000 kroner. Pro-varianten starter på 245.900 yuan, eller 356.000 kroner, mens Max-versjonen starter på 299.900 yuan, cirka 435.000 kroner.

Tidligere har Lei Jun kommunisert at Xiaomis mål er å bli en av verdens fem største bilprodusenter innen 15 til 20 år.



Ifølge Bloomberg er det ventet en SUV-modell fra Xiaomi til sommeren, som skal konkurrere med Tesla Model Y.