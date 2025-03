DÅRLIGERE INNTRYKK: Tesla-gründer Elon Musk i forbindelse med lansering av Model Y i forrige uke. Etter at Musk begynte sine operasjoner som rådgiver for president Donald Trump, synker folks oppfatning av Tesla. Bilen er ifølge Kantar Media blitt et mindre attraktivt kjøp. Foto: Jae C. Hong / AP / NTB