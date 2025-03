Den kinesiske elbilgiganten BYD har for første gang nådd en årlig omsetning på over 100 milliarder dollar, og overgår dermed Tesla i inntekter, melder Bloomberg.

Selskapet har tatt over det kinesiske bilmarkedet med en kombinasjon av avansert teknologi og et bredt utvalg av elektriske og hybride biler. Til sammen fikk BYD en omsetning på 777 milliarder yuan, som tilsvarer 107 milliarder dollar, i 2024 – en økning på 29 prosent fra året før.

Dermed slår det analytikernes forventning på 766 milliarder yuan og overgår Teslas inntekter på 97,7 milliarder dollar.

Nettoresultatet steg med 34 prosent til 40,3 milliarder yuan.

Vokser i Kina – og globalt

Selskapet har en markedsandel på nærmere 15 prosent for personbiler i Kina, og solgte totalt 4,27 millioner biler i fjor, inkludert hybridmodeller – nesten på nivå med Ford.

For 2025 har selskapet et mål om å selge mellom 5 og 6 millioner kjøretøy, og i løpet av årets to første måneder økte salget med hele 93 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, til 623.300 enheter.

BYD selger foreløpig ikke personbiler i USA grunnet høye tollsatser, men ekspanderer raskt i Europa, Sør-Amerika og deler av Asia, skriver Bloomberg.

Selskapet bygger nå fabrikker i Europa og Sør-Amerika for å styrke sin tilstedeværelse globalt.

Teknologisk forsprang

Kineserne satser tungt på forskning og utvikling. Selskapet lanserte nylig et nytt ladesystem som kan gi 400 kilometers rekkevidde på bare fem minutters lading, og tilbyr i tillegg avanserte førerassistentsystemer i selv de rimeligste modellene.

Dette har bidratt til å løfte aksjekursen til selskapet, og på Hongkong-børsen er aksjen opp nesten 60 prosent hittil i år, samtidig som Tesla-aksjen har falt 38 prosent. Tesla har fortsatt en langt høyere markedsverdi enn sin kinesiske rival, med en børsverdi på rundt 800 milliarder dollar sammenlignet med BYDs 157 milliarder dollar.

Av de 41 meglerhusene som dekker selskapet, har 37 en kjøpsanbefaling, ifølge Bloomberg. Blant de største optimistene er JP Morgan med et kursmål på 600 hongkongdollar og Citi med 688 hongkongdollar pr aksje. Dette innebærer en potensiell oppside på henholdsvis 48 og 70 prosent.