Taper terreng i Europa

Tesla selger nå færre elbiler på det europeiske markedet enn både Volkswagen-merket og BMW samt kinesiske konkurrenter, melder Reuters og viser til tall fra analyseplattformen Jato Dynamics.

Registreringene av Teslaer falt i februar med 44 prosent sammenlignet med samme måned i fjor i EU-landene, Storbritannia, Sveits og Norge.

Med et totalsalg på mindre enn 16.000 biler i forrige måned sank Teslas markedsandel til bare 9,6 prosent, som er det laveste nivået for denne måneden de seneste fem årene.

Samtidig har Volkswagen-elbilene hatt en salgsvekst på hele 180 prosent til nær 20.000 biler, mens BMW-merket og BMW-eide Mini samlet oppnådde et elbilsalg på nær 19.000 i februar.

«Lojalitetstest»

Felipe Munoz, analytiker hos Jato Dynamics, forklarer Teslas utvikling med Tesla-sjef Elon Musks rolle i politikken, økende konkurranse i elbilmarkedet samt Teslas utfasing av dagens versjon av storselgeren Model Y.

– Merker som Tesla, som har en relativt begrenset modellportefølje, er spesielt sårbare for salgsnedgang ved modellskifter, sier Munoz.

Nyhetsbyrået poengterer dessuten at Tesla «står overfor en lojalitetstest» i Europa etter at Elon Musk, en nær alliert for USAs president Donald Trump, åpenlyst har støttet ytre høyre-partier i regionen. På X har Musk gjennom titalls innlegg promotert det tyske partiet Alternative für Deutschland (AfD).

Frakjørt av kineserne

Jato Dynamics-tallene viser også at kinesiskeide merker samlet solgte flere elbiler enn Tesla i Europa i februar. Merkene BYD og Polestar skal ha økt salget med henholdsvis 94 og 84 prosent til over 4.000 og 2.000 biler, mens Xpeng skal ha solgt mer enn 1.000 biler.

Det samlede bilsalget i Europa estimeres å ha sunket med 3 prosent til 970.000 millioner biler i februar, mens antallet elbilregistreringer økte med 25 prosent.

De offisielle salgstallene fra bransjeorganisasjonen Acea ventes tirsdag morgen.