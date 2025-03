Tesla-rival skal selge dobbelt så mange elbiler

Den kinesiske elbilgiganten BYD vil doble bilsalget utenfor Kina i år, melder Reuters.

Selskapet sikter nå mot et salg på mer enn 800.000 elbiler i 2025, ifølge toppsjef og styreleder Wang Chuanfu.

I 2024 solgte BYD 417.204 biler utenfor Kina.

For å nå målet om dobling vil BYD styre klar av tollutfordringer ved å produsere biler lokalt, ifølge BYD-sjefen.

Han venter spesielt en markant økning i BYDs markedsandel i Storbritannia, som han mener er «svært åpne» for konkurransedyktige varer fra Kina, ifølge nyhetsbyrået. Han ser også «store muligheter» for rask vekst i Latin-Amerika og Sørøst-Asia, der vurderingen er at kinesiske merkenavn møtes med vennlighet fra både myndigheter og forbrukere.

Større enn Tesla

Tidligere denne uken ble det kjent at kinesiske BYD banket sin amerikanske rival Tesla hva gjelder omsetning i fjor.

BYD omsatte for 777 milliarder yuan, som tilsvarer 107 milliarder dollar. Det er første gang BYD passerer 100 milliarder dollar i omsetning.

Teslas inntekter i fjor var på 97,7 milliarder dollar.

De to elbilkonkurrentene solgte omtrent like mange elbiler i fjor. BYD-salget var på 1,76 millioner, mens Tesla-salget var på 1,79 millioner.

Inkludert det øvrige modellutvalget, som inkluderer hybridbiler, solgte BYD totalt 4,27 millioner biler i fjor. Det er omtrent like mange biler som amerikanske Ford solgte i 2024, ifølge Bloomberg.