Ladeportene er skjult under det som ligner to luftinntak til motorene på hver side av solsengen akterut. Dersom du skulle være heldig nok til å finne en hurtiglader på et svaberg, vil systemet gjenkjenne det og aktivere lading med likestrøm. Sånn sett gir Riva El-Iseo et større bruksområde enn Frauscher X Porsche 850 Fantom Air, siden den trenger en ladestasjon. Fordelen med å kjøre elektrisk, er selvsagt at den ikke lager noe støy og heller ikke slipper ut noe eksos til luft eller vann.