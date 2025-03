En bilverden uten Maserati virker utenkelig. Men da den forrige Stellantis-sjefen Carlos Tavares i fjor sommer uttalte at han ville legge ned de merkene som ikke tjener penger, ble blikket også rettet mot gruppens prestisjemerke: Maserati.

Da ble ryktene om salg eller nedlegging raskt dementert, og Tavares måtte snart forlate Stellantis-skuta, men det løste ingen problemer for Maserati.

Salgsstup

Merket lå på et salg rundt 26.000 i både 2022 og 2023, uten å tjene penger, men 2024 ble katastrofalt med en global nedgang man ikke greide å stoppe. Kun 11.300 nye Maseratier ble registrert i fjor. Det svakeste salget siden 2012.

Grunnene er mange. Grecale selger dårligere enn før, GranTurismo og GranCabrio biter ikke fra seg i markedet, og med nedlegging av Levante, Ghibli og Quattroporte blir resultatet deretter. Noen hundre MC20 kunne ikke forhindre krisen.

VERSTING: Maserati GT2 Stradale debuterte i Monterey i fjor, og nå er den klar for veien. Dog uten å bidra særlig på salgsstatistikken. FOTO: IVAR ENGERUD

Fra problemer til overlevelseskamp

Stellantis tok nedskrivninger på rundt 16 milliarder kroner på merket i i 2024, og nå har Stellantis også droppet planlagte investeringer på rundt 17 milliarder i forbindelse med en helelektrisk MC20 Folgore.

Beslutningen kunne ikke kommet på noe verre tidspunkt for Maserati. At satsingen på nye modeller må avbrytes, betyr på samme måte som for Jaguar at hele fremtiden settes på spill. Utviklingen hittil i 2025 er heller ikke bra: Minus 25 prosent i hjemlandet.

Det er fortsatt vanskelig å tenke seg en bilverden uten Maserati, men tanken er ikke like utenkelig som for bare et år siden.