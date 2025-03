Milliardfall for Bertel O. Steen

Bilvirksomheten til Bertel O. Steen fikk i fjor en omsetning på 17,4 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 17 prosent fra året før, da omsetningen var 21 milliarder kroner.

– Nybilmarkedet i Norge var lavt i 2024. Konkurransen i markedet er hard, og en redusert markedsandel medførte et omsetningsfall på mer enn tre milliarder kroner for vår del, sier konsernsjef Harald Frigstad.

– Tross denne nedgangen ble resultatet 216 millioner kroner bedre enn året før, men endte likevel på minussiden, legger han til.

Bilvirksomheten gikk med et underskudd før skatt på 172 millioner kroner, mot 388 millioner året før.

For å møte utfordringene i markedet har konsernet strammet inn kostnadene og innført ansettelsesstopp. Siden 2022 har selskapet redusert sine indirekte kostnader med 420 millioner kroner og jobber videre med effektivisering.

Gode tider for Kia og Peugeot

Nybilmarkedet i Norge har vært preget av rentehevelser og økonomisk usikkerhet, men viser tegn til bedring. I 2024 ble det registrert 128.691 nye personbiler i Norge, en økning på 1,4 prosent fra året før.

– Vi ser at det var betydelig mer fart i salget vårt i andre halvår av 2024, og så langt i 2025 ligger vi godt foran fjorårets nivå. I februar noterte vi 13 prosent markedsandel for registrerte personbiler, noe som er en betydelig forbedring fra 2024, sier Frigstad.

Han trekker frem at merker som Mercedes-Benz, Kia og Peugeot har hatt spesielt god utvikling.

For varebiler var det imidlertid beksvart, med under 27.500 registreringer – det svakeste året på over 10 år.

Til tross for utfordringene i nybilsalget, viste andre deler av virksomheten stabil vekst. Verksteddriften økte både omsetning og resultat i 2024, og skadevirksomheten presterte godt. Bruktbilsalget fortsatte også sin positive utvikling.

Importvirksomheten, inkludert delesalg, fikk et driftsresultat på 83 millioner kroner – en forbedring på 198 millioner kroner sammenlignet med 2023. Også lastebil- og bussdivisjonen styrket resultatet fra 50 millioner til 93 millioner kroner.

Optimistisk for 2025

Ser man fremover, øyner Frigstad vekst i nybilmarkedet i året som kommer Han anslår at det vil bli solgt rundt 140.000 personbiler i Norge i år, og rundt 30.000 varebiler.

– Det er tett opptil et normalt marked – og bedre enn de to foregående årene. Konkurransen er tøff, men vi har mange gode modeller å tilby kundene og har tro på at vi vil klare å løfte våre markedsandeler ytterligere, sier konsernsjefen.