I Norge blir nær 5000 hybridbiler tilbakekalt, skriver TV 2.

Årsaken er at batteriet kan kortslutte og det er dermed en risiko for at det begynner å brenne, skriver Aftonbladet og viser til Dagens Industri.

Det dreier seg om hybridbiler av årsmodellene 2020–2022 og bilmodellene S60, V60, S90, V90, XC60 og XC90.

– Eiere bes om å ikke lade sine biler før problemet er utbedret, heter det i en melding fra USAs trafikksikkerhetsmyndighet NHTSA.

– Bilforhandlere skal inspirere og ved behov skifte ut høyspentbatteriet. I tillegg skal programvaren som overvåker batteriet, oppdateres, heter det videre.

I Sverige er rundt 8000 biler omfattet av tilbakekallingen.