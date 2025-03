– Lakken på alle lakkerte flater har dårligere holdbarhet enn forventet. Det dreier seg om et svært stort antall skader. Lakken har løsnet, skriver Trøndelag tingrett i sin dom, ifølge Motor.no.

Mange Tesla-eiere er ifølge Naf misfornøyde med det de mener er for dårlig lakk på bilene. Gunnar Hemming fra Namdalen i Trøndelag tok selskapet til retten over problemet, og selskapet er nå dømt til å måtte betale 112.000 kroner, slik at hele bilen kan omlakkeres.

Hemming kjøpte en Tesla Model Y for to år siden, og sier han oppdaget lakkskadene etter bare tre uker. Han tok saken til Forbrukerklageutvalget og ble tilkjent et prisavslag på 75.000 kroner. Tesla nektet å akseptere vedtaket og saksøkte trønderen.

Tesla mener at Hemming har behandlet bilen for dårlig og kjørt den på en uaktsom måte. Tingretten mener det imidlertid ikke finnes bevis for den påstanden.

Hemming sier han håper Tesla aksepterer dommen og understreker at han ellers er veldig fornøyd med bilen.

Det er ukjent om Tesla ønsker å anke saken videre.