Kortversjon Citizen Promaster SKY er en pilotklokke med en fornuftig størrelse på 40 mm, robuste materialer som rustfritt stål og safirglass, og er vanntett opptil 200 meter.

Klokken benytter Citizens Eco-Drive B620-urverk som lades av lys og har en gangreserve på ni måneder, samt en nøyaktighet på +/- 15 sekunder per måned.

Med funksjoner som stoppeklokke, skalaer for beregning av drivstofforbruk, og en norsk pris på under 5000 kroner, tilbyr klokken god verdi for pengene. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Med en historie som strekker seg tilbake til 1918 er ikke Citizen noen nykommer innen kategorien armbåndsur. Likevel er det sjelden merket stjeler overskriftene i klokkeverden. En basekolleksjon av billige og – strengt tatt – sjelløse klokker må ta noe av skylden for det, men det japanske selskapet har også flere godbiter og milepæler å vise til.

I 2019 dro merket blant annet frem verdens mest nøyaktige analoge klokke, med et avvik på maksimalt ett sekund per år. Det er direkte imponerende, uansett hvordan man ser på det. Tar man med eierskapet i merker som Frederique Constant, Arnold & Son og urverksprodusenten Miyota, forstår man at selskapet har horologiske muskler om de vil.

Hardfør

Promaster-klokkene har lenge representert et hakk opp på stigen fra merkets innstegsmodeller, med formål om å være hardføre og kapable hverdagskompanjonger. Årets Promaster SKY er intet unntak fra grunnoppskriften, men lykkes i tillegg å være både størrelsesmessig og visuelt appellerende.

Aller viktigst er den fornuftige størrelsen på den 40 millimeter store urkassen av rustfritt stål. Nesten like viktig er de nye tallskivene, som både er balanserte i oppsettet og som leveres i de gilde fargene grønn, sølvhvit eller kobber.

Nostalgi

Som seg hør og bør i en pilotklokke byr Promaster SKY på både stoppeklokke og skalaer for beregning av drivstofforbruk eller drivstoffvolum. For de aller fleste vil det neppe benyttes som annet enn ren luftfarts-nostalgi, men det krydrer designet og rammer inn tallskivene på en god måte.

Mer praktisk for menigmann er minutt- og timetelleren i underskivene, samt visningen av dato i nedre høyre hjørne. Ripesikkert safirglass underbygger det robuste bakteppet og det samme gjelder en vanntetthet til 20 bar/200 meter. Det er overraskende sjelden vare i pilotklokker.

Batteridrevet

De selvlysende viserne drives av Citizens eget Eco-Drive B620-urverk. Det batteridrevne verket lades opp av lys/sollys, har ni måneders gangreserve når fulladet og leverer en nøyaktighet på minst +/- 15 sekunder per måned.

LESBARHET: Bruk av selvlysende materiale bidrar på lesbarheten i mørke omgivelser. Foto: Citizen

Med en norsk pris som trolig havner i underkant av 5.000 kroner, flyr de nye Promaster SKY inn som svært mye pilotklokke for pengene. Eller sagt med luftfartsterminologi – Premium Economy til lavpris.