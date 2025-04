Millionsalg: Tegn på endring

Kortversjon I mars 2025 måtte listen over de ti dyreste auksjonsbilene oppdateres flere ganger etter auksjoner i Florida, hvor biler for 204 millioner dollar ble omsatt.

Både Gooding Christie's og Broad Arrow solgte biler for over 60 millioner dollar og deres dyreste biler, begge Ferrarier, ble solgt for 9.465.000 dollar hver.

De høye salgsprosentene hos Gooding Christie's med 93% og Broad Arrow med 88% indikerer en økende optimisme i markedet og bedre samsvar mellom selger- og kjøperforventninger.

Etter at både RM Sotheby’s, Gooding Christie’s og Broad Arrow Auctions hadde klubbet gjennom tre vellykkede auksjoner, er syv av de ti dyreste bilene hittil i år solgt der. Totalt ble det omsatt biler for 204 millioner dollar.

Delt førsteplass

De to sistnevnte hadde auksjoner i forbindelse med The Amelia, og begge solgte for godt over 60 millioner dollar hver. Og deres to dyreste objekter ble solgt for eksakt samme sum: 9.465.000 dollar.

Hos Broad Arrow var det en 1959 Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione med Le Mans-historie som oppnådde den prisen. Den ble samtidig den dyreste bilen solgt noensinne av det ferske auksjonshuset som eies av forsikringsgiganten Hagerty. De eier også selve arrangementet The Amelia.

TOPPSELGER II: Hos Gooding Christie’s var denne 1955 Ferrari 375 MM Berlinetta dyrest med en pris på 9.465.000 dollar. FOTO: GOODING CHRISTIE'S

Gooding & Co har nå blitt til Gooding Christie’s etter at det britiske auksjonshuset har kjøpt seg inn på samme måte som Sotheby’s i RM.

Deres toppselger var også en Ferrari, nærmere bestemt en 1955 375 MM Berlinetta som kom på markedet for første gang på 56 år.

Høye salgsprosenter

I tillegg til at begge auksjonshusene faktisk fikk solgt sine toppobjekter, var det gjennomgående få objekter som ikke ble solgt. Gooding Christie’s hadde faktisk en salgsprosent på 93, mens Broad Arrow ikke var langt bak med sine 88.

De sterke resultatene i Florida viser tegn til en ny optimisme i markedet, samt at selgernes forventninger er mer i takt med markedets verdivurderinger.