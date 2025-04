– Her er det en lang benk som kan vippes ut, og dersom du senker badeplattformen kan du sitte med føttene i vannet. Det er også langringsplass for en Seabob, der den hviler oppå en skuff du kan trekke ut, med kontakt for opplading. Øverst er det også lagring for fendere og tauverk, eventuelt en grill med tilhørende vask. I tillegg er det spor for plassering av stenger i plattformen, slik at du kan spenne opp solseil.