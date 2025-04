Titalls biler ødelagt: Politiet etterforsker Tesla-storbrann

17 biler ble ødelagt da det brøt ut brann hos en Tesla-forhandler i Roma i Italia mandag, melder Bloomberg.

Det lokale brannvesenet opplyser at brannen delvis rammet strukturen der bilene sto parkert, men har ikke kommet med noen årsak til brannen. En talsperson for det lokale politiet bekrefter at en etterforskning er igangsatt.

Ingen personer skal ha kommet til skade.

De seneste ukene er det blitt rapportert om flere tilfeller av vandalisme utført på Tesla-biler, -forhandlere og -ladestasjoner, i det som sees på som et tilbakeslag mot Elon Musk etter at han trådte inn i Donald Trumps administrasjon som leder for effektiviseringsorganet Doge (Department of Government Efficiency), skriver nyhetsbyrået.

Eksplosiver ved Tesla-butikk

I forrige uke ble det rapportert om funn av eksplosiver ved en Tesla-forhandler i Texas i USA, og at FBI har registrert lignende hendelser i minst ni amerikanske delstater siden januar, inkludert tilfeller av brannstiftelse, skyting og hærverk med graffiti.

«Disse kriminelle handlingene ser ut til å være utført av enkeltpersoner, og alle kjente hendelser har skjedd om natten,» het det fra FBI i en pressemelding fredag.

Trump-administrasjonen har varslet kraftige reaksjoner mot hærverk og protester rettet mot Tesla. Trump selv har tidligere forsvart Musk og takket ham for å ha bidratt med nærmere 300 millioner dollar til valgkampen hans.