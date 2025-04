«Tallene later til å skuffe», skrev Finansavisen i januar, da den nye elbilen fra Mazda ble presentert. Hverken effekt på hurtigladeren eller rekkevidde virket spesielt forlokkende, med tanke på at dette er en helt ny bil.

Nå som også prisen avsløres, fremstår det hele litt mer logisk.

Masse standardutstyr

Nye Mazda6e, som elbilen heter, blir ganske så spennende priset tatt i betraktning at den er forholdsvis stor: Bilen har en lengde på hele 4,92 meter. En Volkswagen ID.4, en av Norges absolutt mest populære elbiler, måler til sammenligning bare 4,58 meter.

PÅKOSTET: Med utstyrsnivået «Takumi Plus» får Mazda 6e et påkostet interiør.

Startprisen på Mazda6e er 358.300 kroner, men da er det ikke snakk om noen ribbet utgave.

Prisen inkluderer stort sett alt du forventer av en moderne elbil, som elektriske seter, panoramaglasstak, varmepumpe, interiørbelysning med 64 farger, trådløs lading av telefon, head up-display, 360-graderskamera og lydanlegg med 14 høyttalere.

LANG: Nye Mazda6e er hele 4,92 meter lang.

Utstyrsnivået som er inkludert i prisen heter «Takumi», mens «Takumi Plus» tilfører seter i brunt nappaskinn, svart taktrekk, treverk rundt koppholdere og i dører samt tofarget, skinntrukket ratt i tillegg til elektrisk solskjerm til panoramaglasstaket. «Takumi Plus» koster 18.100 kroner ekstra.

Forskjellig rekkevidde – nesten samme pris

Mazda6e leveres forøvrig i to drivlinjeutgaver, begge med bakhjulsdrift. Den som starter på 358.300 kroner har én motor bak, yter 258 hestekrefter og har et batteri på 68,8 kWh. Her kan det hurtiglades med effekt på 165 kW og 10 til 80 prosent ventes å ta 24 minutter.

Mazda6e-priser Modell Pris Mazda6e 258 hk, 68,8 kWh, «Takumi» 358.300 kroner Mazda6e 258 hk, 68,8 kWh, «Takumi Plus» 376.400 kroner Mazda6e 245 hk, 80,0 kWh, «Takumi» 371.000 kroner Mazda6e 245 hk, 80,0 kWh, «Takumi Plus» 389.100 kroner



Rekkevidden på bilen med dette batteriet er på 479 kilometer.

I tillegg finnes det en såkalt Longe Range-utgave med 80 kWh batteri, men her er pussig nok effekten på hurtigladeren lagt lavere, bare 90 kW, som betyr at ladeøkten fra 10 til 80 prosent i beste fall tar hele 47 minutter. Her er det også litt færre hestekrefter, 245, men fortsatt bakhjulsdrift.

LADER TREGT: Med det største batteriet er ikke nye Mazda6e en racer på hurtigladeren.

Fordelen med denne batteripakken er imidlertid at rekkevidden øker fra 479 til 552 kilometer og prispåslaget er lite. Bilen koster fra 371.000 kroner – 12.700 kroner mer enn innstegsmodellen.

Bestillingen av Mazda6e er åpent og bilen ventes å komme i butikkene mot midten av sommeren. Levering ventes å komme i gang i august.