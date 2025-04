I England starter prisen på Speedster på 84.995 pund, omtrent 1.177.000 kroner. Ifølge Longbow kan man trekke av 20 prosent til den britiske VAT-merverdiavgiften (Value Added Tax). Med eksportprisen på noe krokete 941.724 kroner, regner vi oss frem til at norsk pris inklusive avgifter blir 1.060.000 kroner.

Les også Nå er den i Norge: Så mye får du for pengene Med over 66.000 registreringer er den ekstremt populær i Norge. Nå avsløres prisene på de rimeligere utgavene av Tesla Model Y.

Speedster kan reserveres, og den skal bygges i 150 eksemplarer. De 10 første eksemplarene kalles Speedster Luminary 1st Edition og koster 125.000 pund. Minus britisk VAT og med norske avgifter blir det rundt 1.613.525 kroner.

IKKE CIDER: Elbilmerket heter Longbow, ikke Strongbow som den engelske cideren. Men det vil ikke forundre om et samarbeide kan finne sted. Foto: LONGBOW

Roadster er forvirrende nok, utgaven med fast tak. Egenvekten er 995 kilo og coupéen skal bruke ett hundredel mer fra 0 til 100 km/t, altså 3,6 sekunder. Prisen på Roadster starter på 64.995 pund, inklusive VAT. Uten britisk VAT og med norske avgifter blir prisen 784.000 kroner. Det skal bygges 50 stykk Roadster Luminary 1st Edition og 100 Roadster Autograph Edition. Med litt tålmodighet kan man få mye håndbygd bil for pengene.

KREVER KAMERA: Med den hekken og omtrent ikke antydning til bakrute, bør nok Longbow Roadster ustyres med ryggekamera. Blindsonene kan bli store. Foto: LONGBOW

Stikk til Elon Musk

Davey forteller at valget av «Roadster»-navnet har en naturlig forklaring, selv om bilen har tak. Han gir samtidig et syrlig stikk til Elon Musk og hans mangeårige løfter om en ny generasjon Tesla Roadster.

– Vi elsket den originale Tesla Roadster og ønsket å bli de første til å lansere en ny generasjon Roadster på markedet. Men ettersom Tesla later til å holde på depositumene til kundene, uten å levere ut en bil, tenkte vi å gjøre det motsatte... og faktisk levere en bil til kundene, poengterer Daniel Davey skarpt.

STREKKER BUEN: Longbow-logoen gir assosiasjoner til Rolls-Royces «Spirit of Ecstasy», uten å være en nøyaktig kopi. Det kunne like gjerne vært en rosévin. Foto: LONGBOW

Elbilene designes, utvikles og bygges for hånd i Storbritannia, men eksakt hvor røpes ikke. Men det er nærliggende å tenke at bilene skal bygges i «Motorsport Valley», beltet som strekker seg omtrent fra Thames Valley i og omkring Oxfordshire, og nordover mot West Midlands. Det er der de fleste Formel 1-lagene holder til, nettopp fordi verdens beste ekspertise er lokalisert der. Også Zagato får enkelte biler bygd midt i England.

Les også Har fremdeles tro på BYD Storebrand-forvalter Sunniva Bratt Slette påpeker at verdens største elbilprodusent fortsetter å vokse, tross amerikanske grep og en gryende handelskrig.

– Det er bare et lite antall steder i verden du kan bygge en sportsbil for hånd. Britiske ingeniører og automotive håndverkere har en lang historie med å utvikle lette sportsbiler, som er konkurransedyktige og kommersielt suksessfulle. Longbow er det neste kapittelet i den historien, og vi skal lage de beste fører-fokuserte bilene i moderne tid, proklamerer med-gründer Mark Tapscott.

TRE MUSKETERER: Longbow-ledelsen består av (fra venstre) Daniel Davey, forretningsadvokat og private equity-ekspert Jenny Keisu og Mark Tapscott. Foto: LONGBOW

FEV gjør Chapman stolt

Med den lave egenvekten, til elbil å være, benyttes et nytt begrep; «Featherweight Electric Vehicle» (FEV) velger Longbow å kalle det. Lotus-grunnleggeren Colin «just add lightness» Chapman hadde nok også likt selskapets motto «celeritas levitas», som kan oversettes som «hastighetens letthet».

– Bilene våre har ikke raketter på sidene og batteripakker på 200 kWh, men de vil forflytte seg med letthetens hastighet, og det er jo det som er mest moro, mener Daniel Davey.

For å holde kostnadene nede er det hverken chassis eller karosseri av karbonfiber. I stedet benytter Longbow et skalerbart chassis av aluminium, kledd med paneler i kompositter. Det snakkes om å bruke 2.170 nikkel-kadmium battericeller til å drive en elmotor på 240 kW, altså 326 HK, men detaljene later ikke til å være helt spikret ennå. Men målet er klart, det å tørre å bygge en moderne sportsbil slik Lotus pleide å gjøre. Og forhåpentlig tjene penger på det, selv om prisene er omtrent halvparten av Porsche og til dels også Lotus.