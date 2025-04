Forslaget innebærer at det kan bli forbudt å bare røre mobilen hvis den ikke er fastmontert, ifølge TV 2.

– Ved å forby det å holde i mobiltelefonen, vil man både formidle en klar og entydig atferdsforventning til publikum, som også vil gjøre det enklere for politiet å reagere mot ulovlig bruk av mobiltelefon, heter det i forslaget som nå er ute på høring fra Samferdselsdepartementet.

Utrykningspolitiet støtter forslaget om totalforbud, og mener det blir lettere å håndheve enn dagens regler.

– Uoppmerksomhet har stor påvirkning for trafikksikkerheten. Undersøkelser viser at ulovlig bruk av mobiltelefon er direkte årsak til fire prosent av dødsulykkene, sier assisterende UP-sjef Roar S. Larsen til TV 2.

Boten for å bruke mobil mens man kjører i dag er på 10.450 kroner. I fjor fikk 5843 sjåfører bot for dette.

Utvalget foreslår likevel at man skal kunne styre musikk fra mobilen, og skriver at det kan være aktuelt å tillate et «fåtall tastetrykk» for dette.