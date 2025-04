Det kunne altså vært veldig vakkert her på samlebåndet i fabrikken i Stuttgart – hadde det ikke vært for stillheten. For knapt to år siden ble Taycan produsert i to skift. Deretter ble det bare ett. I fjor sommer ble også dette skiftet halvert. Nå bygges det bare rundt 60 Taycan om dagen, forteller bekymrede ansatte.