Hyundai kommer med en kampanje i andre kvartal, der prisene på modellen Ioniq 5 senkes med 34.398 kroner.

20-tommers felger og soltak koster fortsatt ekstra, mens 19-tommers felger og metallic lakk er inkludert.

Hyundai Ioniq 5 har vært en populær modell med over 11.000 registreringer siden lanseringen i 2021, og bilmerket ligger igjen på topp 10-listen i Norge.

Ioniq 5 har nylig fått en oppdatering med en batteripakke på 84 kWh, noe som gir en WLTP-rekkevidde på 546 kilometer med firehjulsdrift.

Som Finansavisens Mil etter mil – en podcast om bil tar opp, er det mange tilsynelatende forlokkende tilbud på bil om dagen. Over flere episoder diskuteres en lang liste leasingtilbud du nærmest får kastet etter deg.

Jakten på bilkundene er tøff og konkurransen mellom de store volumprodusentene er knallhard. Finansavisen har tidligere omtalt at Bertel O. Steen har satt ned prisen på flere modeller.

– Aggressivt

Flere bilaktører Finansavisen har snakket med spekulerer i at Tesla kan komme til å ta et nytt prisgrep i 2. kvartal, for å ta en større markedsandel i Norge.

Nå kommer imidlertid Hyundai dem i forkjøpet med en kampanje som varer i hele 2. kvartal.

– Jeg tror dette er en av de mest aggressive kampanjene i markedet, og prisene er satt ned i hele landet, sier Øyvind Lillestrøm Knudsen, kommunikasjonsdirektør i Hyundai Norge.

Bilen det dreier seg om nå, er familiebilen Hyundai Ioniq 5 som fås til 529.900 kroner inkludert vinterhjul. Knudsen hevder at det meste av utstyr er med, men skal du ha absolutt alt må du fortsatt betale ekstra for 20-tommers felger, soltak og elektriske bakseter.

– Du får blant annet med 19-tommers felger og metallic lakk, og rabatten er på 34.398 kroner, sier Lillestrøm Knudsen.

Kjemper seg frem

Etter å ha ligget litt bak på registreringsstatistikken, er Hyundai nå tilbake på topp 10-listen i Norge med 1.088 registrerte biler i første kvartal, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Tilbudsbilen er en viktig modell for Hyundai, og det er registrert over 11.000 Ioniq 5 siden den kom på markedet i 2021. I fjor fikk den en oppdatering der batteripakken ble økt til 84 kWh som tilsier en WLTP-rekkevidde på 546 kilometer om bilen velges med firehjulsdrift.

Hyundai Ioniq 5 konkurrerer mot populære biler som Volkswagen ID.4, Toyota bZ4X, Tesla Model Y, Nissan Ariya og Skoda Enyaq.