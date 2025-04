Bilene som taper seg minst

Kortversjon Porsche 911 er den bilen i USA som taper seg minst i verdi ifølge en undersøkelse fra iSeeCars.

Undersøkelsen analyserte over 800.000 fem år gamle bruktbiler og viser at sportsbiler som Porsche 718 Cayman og Chevrolet Corvette også holder seg godt.

Små SUV-er, som Toyota RAV4 og Honda CR-V, holder seg også godt sammenlignet med andre bilmarkeder. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Ingen liker å se at bilverdien går ned, men i de aller fleste tilfellene er det uunngåelig. I løpet av pandemien oppstod det imidlertid en situasjon der etterspørselen etter biler var så stor at verditapet bremset en god del – også i Norge.

En fersk rapport med tall fra den amerikanske bruktbilsøketjenesten iSeeCars, viser hvilke biler som taper seg minst – i alle fall i USA, der tallene stammer fra.

Funnene i rapporten kan med andre ord ikke sammenlignes direkte med markedet i Norge, men de kan gi en viss indikasjon på hva som foregår utenfor USA. I undersøkelsen er nemlig over 800.000 fem år gamle bruktbiler er analysert i perioden mars 2024 til februar 2025, for å se på verditapet.

Lite i prosent

På toppen av listen troner en gammel kjenning: Porsche 911. Denne sportsbilen taper seg svært lite, skal det vise seg, men det er verdt å notere at den tapte pengesummen riktignok er større enn på mange av de andre på listen.

Bare én annen bil taper seg mer målt i penger, men også her er tap i prosent lavt. Hele listen over bilene som holder seg best i verdi, kan du se nederst i saken.

GODT KJØP: Porsche 911 er den bilen i USA som taper seg minst i verdi, viser en ny undersøkelse. Foto: Håkon Sæbø

Ifølge undersøkelsen mister en Porsche 911 i snitt 19,5 prosent av sin verdi i løpet av fem år, og det er dette tallet som legges til grunn for den fordelaktige plasseringen på listen. Prosentverdien tilsvarer et gjennomsnittlig tap på 24.428 dollar, eller ca. 250.000 kroner. I USA starter forøvrig en Porsche 911 Carrera på rundt 1,3 millioner kroner, mens en Porsche 911 Turbo ligger på rundt to millioner kroner.

For alle bilene i undersøkelsen er gjennomsnittet på 45,6 prosent, tilsvarende 17.395 dollar eller rundt 180.000 kroner.

Ikke den eneste sportsbilen

Interessant nok er det slett ikke bare Porsche 911 som taper seg lite. I listen dukker det opp flere andre sportsbiler, som Porsche 718 Cayman på 2. plass med 21,8 prosent, Chevrolet Corvette med 27,2 prosent og Porsche 718 Boxster med 29,2 prosent.

HOLDER SEG: Toyota RAV4. Foto: Håkon Sæbø

I undersøkelsen kommenteres det at bruktbilprisene har falt siden pandemien, og at verdifallet generelt er høyere for alle biltyper. Dette betyr at både brukte og nye biler taper seg mer etter fem år fordi tilbudet av biler er på vei mot et normalt nivå.

Det trekkes også frem at biltypen amerikanerne kaller «små SUV-er», som Toyota Rav4 og Honda CR-V, også taper seg relativt lite sammenlignet med andre biltyper.

Som det fremgår i listen er det flere bilmodeller som ikke selges i Europa og Norge, siden tallene kommer fra det amerikanske bilmarkedet.