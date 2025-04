Du har kanskje fått med deg et og annet heftig Ferrari-salg på starten av 2025.

Med unntak av de tre dyreste bilene fra den fantastiske Indianapolis Motor Speedway Museum-samlingen er de to dyreste auksjonsbilene i år av merket fra Maranello. Begge solgt for samme sum: 9.465.000 dollar, eller 100 millioner kroner, etter å ha vært i privat eie.

Fresh to market

Goodings 1955 Ferrari 375 MM Berlinetta kom på markedet for første gang på hele 56 år, så her var det ikke noen forstyrrende førpriser å skjele til. Og tilsvarende biler har ikke vært solgt på over ti år og for godt under 50 millioner kroner. So far so good.

Hos Broad Arrow Auctions var prisen eksakt den samme, men situasjonen en helt annen.

Den toppselgende 1959 Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione med Le Mans-historie har nemlig blitt solgt to ganger tidligere i moderne tid.

LE MANS-HISTORIE: Den aktuelle bilen ble nummer fem totalt på Le Mans i 1959. Foto: RM Sotheby's

Før- og nåpriser

Første gang i 2007 da RM solgte den i Monterey for fem millioner dollar og igjen rett før jul i 2017 på RM Sotheby’s Icons-auksjon i New York. Den gikk da godt over estimatet med en pris på 18 millioner dollar. Dog etter at den i mellomtiden var restaurert tilbake til konfigurasjonen den hadde på Le Mans i 1959.

Kjøper var Victoria Secret-grunnlegger Leslie Wexner, mannen som har kjøpt et utall av verdens dyreste racing-Ferrarier og drevet markedet til stadig nye nivåer.

SOLGT IGJEN: Ferrarien ble den dyreste bil solgt noen gang av Broad Arrow Auctions da den gikk for 100 millioner kroner på The Amelia forrige måned. Foto: Broad Arrow Auctions

Nå har han passert 87 år, og når han skal avhende sine juveler står det ikke akkurat kø med kjøpere med like dype lommebøker og like stor betalingsvillighet. Prisen på denne Ferrarien ble nær halvert på vel syv år.

Brutalt prisfall

Hvis vi tar utgangspunkt i at selgeren sitter igjen med omkring 75 prosent av total salgspris på auksjon, etter at kjøpers og selgers salær er trukket fra, betyr det i Wexners tilfelle rundt 7,1 millioner dollar.

Forsiktig estimert har altså undertøyselgeren tapt i størrelsesorden 11 millioner dollar eller 115 millioner kroner på å eie denne bilen i syv år. Over 16 millioner kroner i avskrivning per år er vel det mest brutale prisfallet vi kan huske på noen Ferrari, eller noen bil for den saks skyld.